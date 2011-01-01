ECONOMIA DOMESTICA

La bolletta verde dell'Europa, stangata da 230 euro l'anno

Il nuovo sistema che mette un prezzo alle emissioni di carburanti e riscaldamento rischia di pesare come un macigno sulle famiglie e costare miliardi ale piccole imprese. Bruxelles rinvia l'avvio al 2028, ma Pichetto lancia un monito sugli "errori ideologici"

La transizione verde, quella che a Bruxelles amano raccontare come il futuro radioso dell’Europa decarbonizzata, in Italia rischia di cominciare con una stangata secca, e per giunta annunciata. La fotografia più nitida arriva dal forum odierno QualEnergia, dove Legambiente e Kyoto Club hanno presentato un conto salatissimo per famiglie e microimprese: l’Ets2, il nuovo meccanismo europeo che mette un prezzo sulle emissioni di carburanti e riscaldamento domestico, potrebbe trasformarsi in 230 euro di rincaro l’anno per una famiglia tipo, ossia due volte e mezza la quota attuale della bolletta legata alla CO₂.

E guai a pensare che la batosta sia equamente distribuita: al Sud, complici mix energetici dove le rinnovabili zoppicano più che altrove, il peso ricadrà sulla bolletta elettrica con incrementi fino a 56 euro; al Nord, dove il gas resta il re incontrastato, la mazzata si abbatte sui termosifoni, con rincari fino a 195 euro annui. Un’Italia divisa perfino nella transizione: chi ha meno rinnovabili pagherà di più.

Il conto per le imprese

Sul fronte delle microimprese – quel 95% del tessuto produttivo che tiene in piedi il Paese più delle astratte strategie di Bruxelles – la situazione non è meno preoccupante. A livello Ue il nuovo sistema potrebbe costare quasi 9 miliardi l’anno, e considerando che l’Italia pesa per circa un decimo delle emissioni coinvolte, la rata pro capite oscilla tra dodici e venticinque euro a testa. Una cifra che, presa singolarmente, può sembrare poca cosa, ma moltiplicata per negozi, artigiani, furgoni e botteghe diventa un salasso insostenibile.

Anche nei trasporti il conto è già scritto: fra aumento di benzina e gasolio, le famiglie dovranno aggiungere tra 60 e 176 euro l’anno, mentre le piccole imprese – quelle che consegnano pacchi, riforniscono negozi, movimentano merci – rischiano di sganciare fino a 550 euro in più. E il tutto mentre il Governo avrebbe dovuto consegnare entro giugno il Piano sociale per il clima, indispensabile per sbloccare oltre 7 miliardi del Social Climate Fund. Documento che, per usare le parole degli ambientalisti, “non si conosce”. Tradotto: l’Italia arranca, mentre il conto corre.

“Non facciamoci del male”

In questo scenario, alla Camera dei Deputati, il ministro Gilberto Pichetto Fratin prova a rimettere ordine a un dibattito che lui stesso definisce “accidentato”. Durante il convegno promosso da Forza Italia, si presenta con un messaggio che sa più di monito politico che di rassicurazione: lo slittamento dell’Ets2 di un anno – dal 2027 al 2028 – è passato in Europa, sì, ma non è una soluzione, semmai un salvagente temporaneo.

Per il ministro non si può continuare a far salire il prezzo dell’energia “come fossero azioni di Borsa”, un affondo che lascia intendere come l’attuale configurazione dell’Ets2 rischi di trasformarsi in quella che lui stesso definisce senza mezzi termini “un errore ideologico”. E qui l’accusa si allarga, toccando il già contestato Fit-for-55: “Finalmente molti paesi europei si stanno accorgendo che è stato un errore”, scandisce Pichetto, quasi evocando il fantasma di una stagione di eccessi regolatori che l’Italia ora si ritrova a pagare.

Gli autogol denunciati da Draghi

La parte più rivelatrice arriva però quando il ministro richiama gli “autogol” denunciati da Mario Draghi: misure nate per fare bene all’Europa, ma che rischiano di danneggiarla dall’interno. “Dobbiamo evitare di essere noi stessi a tirarci il freno a mano”, avverte. Una frase che fotografa bene lo stato d’animo del Governo: l’Ets ha funzionato per vent’anni, ha spinto la decarbonizzazione, ma ora l’estensione alle emissioni domestiche e ai trasporti minaccia di diventare l’esempio perfetto di come l’ambientalismo regolatorio possa deragliare se non incrocia la realtà economica.

La versione degli ambientalisti

Nel frattempo, Legambiente e Kyoto Club sostengono una narrativa opposta ma altrettanto politica: il problema non è l’Ets2, è l’Italia. La tassa sul carbonio – sostengono – può diventare un’opportunità, a patto di essere accompagnata da politiche strutturali che finora il Governo non ha mostrato di voler adottare. Riqualificazione degli edifici, reddito energetico esteso agli affittuari tramite autoconsumo a distanza, mobilità sostenibile realmente accessibile, lotta alle isole di calore, nuclei territoriali per la transizione: tutto quello che dovrebbe rendere l’Ets2 sopportabile è sul tavolo, ma non nella pratica. E quando ricordano che Roma non ha recepito la direttiva Case Green e che Bruxelles ha messo in mora il Paese sui sussidi alle caldaie a gas, la frecciata politica è chiara: la transizione la si può anche rallentare, ma così si rischia solo di pagarla due volte.

Nove miliardi sul piatto

Sul piano tecnico, poi, l’Ets2 non lascia scappatoie: nessuna allocazione gratuita di quote, nessun privilegio. Chi emette CO₂ paga, e lo fa al prezzo corrente del mercato. Per l’Italia significa coprire circa 150 milioni di tonnellate l’anno, con un valore di quota che oscilla intorno ai 60 euro. Risultato: un esborso complessivo di circa 9 miliardi l’anno, pari a un decimo del fatturato del settore interessato. È il cuore del problema di cui parla Pichetto: se la transizione costa più della competizione che dovrebbe favorire, allora il meccanismo rischia davvero di capovolgersi.

La porta aperta di Bruxelles

La Commissione europea, dal canto suo, ha previsto una revisione biennale, una sorta di tagliando obbligatorio per capire se il percorso verso il 2040 procede o se serve correggere rotta. Terreni da monitorare: tecnologia, prezzi dell’energia, impatti sociali e industriali. Bruxelles, in altre parole, si lascia aperta la porta per modificare obiettivi e introdurre nuovi strumenti di sostegno “a tutela della competitività, della prosperità e della coesione sociale dell’Unione”. Il che, tradotto nella lingua della politica europea, significa che molto è ancora negoziabile.

Transizione in bolletta

E così, tra chi denuncia l’ideologia e chi denuncia l’immobilismo, l’Italia si ritrova come sempre in mezzo, con i piedi piantati in un terreno che si muove più delle scadenze europee. La transizione, quella vera, costa. Costa socialmente, economicamente, politicamente. E mentre a Bruxelles disegnano il futuro del continente e a Roma si litiga sui dossier lasciati a metà, famiglie e imprese scoprono che la decarbonizzazione, prima che un obiettivo, assomiglia terribilmente a una nuova bolletta da pagare.