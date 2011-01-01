Filosa: “Fra un anno spero che il ceo Stellantis non sia cambiato”

"Entro la metà del primo semestre 2026 ci sarà il Capital Market Day con la presentazione del piano strategico". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che partecipa alla Goldman Sachs 17a Annual Industrials & Autos Week: "Dobbiamo tornare a generare cassa, migliorare gli indicatori finanziari trimestre su trimestre", ha aggiunto Filosa precisando che sul dividendo "deciderà il cda cosa fare".

"Cosa sarà cambiato tra un anno per Stellantis? Spero non il ceo". Così l'amministratore delegato Antonio Filosa ha risposto scherzando a una domanda durante la Industrial & Auto Conference di Goldman Sachs.