POLITICA & SANITÀ

Lo scorporo capita a Fagioli. Sant'Anna ora è "autonomo"

Si realizza il progetto della super-primario del Regina Margherita: da Palazzo Lascaris arriva il via libera alla nascita del nuovo polo materno-infantile. L'assessore Riboldi replica sul mancato coinvolgimento dell'Università: "Ne era a conoscenza"

Lo scorporo c’è, ma non si vede. Con 27 voti a favore e 19 contrari il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’accorpamento tra l’ospedale infantile Regina Margherita e l’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna, che andranno a costituire una nuova azienda ospedaliera autonoma, separata dalla Città della Salute. Una decisione che la maggioranza difende come un passo verso una sanità “più efficiente e più vicina ai cittadini”, mentre dalle opposizioni arrivano critiche nette sulla mancanza di confronto, sui costi e soprattutto sul ruolo dell’Università. Un ruolo decisivo nella promozione di questo provvedimento lo ha giocato senz’altro il primario Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncoematologia del Regina Margherita e considerata molto vicina al governatore Alberto Cirio. Non dover stare sotto il cappello della Città della Salute e accorpare il Sant’Anna significa avere il pieno dominio sul proprio regno.

Riboldi: “Università interpellata”

L’assessore alla Sanità Federico Riboldi, in apertura di discussione, ha respinto ogni accusa di scarsa trasparenza: “L’Università di Torino è stata interpellata sulla revisione del piano sociosanitario più volte, senza mai fare osservazioni contrarie allo stacco. Come fanno a dire oggi che non sono stati interpellati?”, ha affermato. Secondo Riboldi, dunque, il mancato dissenso dell’ateneo sul punto contenuto nel Piano socio-sanitario costituirebbe una forma di via libera implicita allo scorporo.

Valle attacca: "Parli ora o taccia per sempre"

Di tutt’altra opinione il consigliere del Pd Daniele Valle: “Riboldi si appella alle quattro righe dedicate al tema nel Piano sociosanitario, su cui l’ateneo non si è espresso. Ma si tratta di due provvedimenti completamente diversi: il Piano richiede un confronto con molti attori, mentre lo scorporo della Città della Salute riguarda direttamente l’Università, che non deve essere informata, ma coinvolta come partner paritario”. Valle ricorda inoltre la spaccatura interna al collegio di direzione della Città della Salute, con 10 favorevoli e 10 contrari allo scorporo, e il documento unanime di tre pagine contro la separazione del Sant’Anna. “Se quelle quattro righe nel Piano sono tutto l’approfondimento che la Giunta è in grado di offrire, allora il problema è ben più ampio”, ha concluso il consigliere dem, sostenendo che l’assessore ha trasformato il suo piano socio-sanitario nella “versione regionale del parli ora o taccia per sempre”.

Un film già visto

La capogruppo di Avs Alice Ravinale – che in apertura di discussione si è resa anche protagonista di uno scontro con il presidente dell’Aula Davide Nicco, il quale l’ha accusata di averlo insultato dopo averle tolto la parola – ha invece espresso preoccupazione sull’effettiva realizzazione dello scorporo, con la Giunta che rischia di ripercorrere gli stessi passi falsi di due anni fa, quando si è deciso lo scorporo del Regina Margherita, che tuttavia a oggi ha solo un commissario straordinario, Franco Ripa, ma nessun personale dedicato. Lo stesso Ripa arriva dopo le dimissioni di Giovanni Messori Ioli, che lamentava proprio come lo scorporo fosse rimasto solo su carta. “La delibera approvata oggi ha nè più nè meno che il valore di un annuncio: non c'è un piano, non c'è un cronoprogramma, non ci sono risorse. E anche lo scorporo del Regina Margherita, approvato già nel 2023, è fermo al palo”, afferma la consigliera, che assieme alla collega di partito Valentina Cera denuncia la natura ideologica della nuova azienda ospedaliera: “Separare Ostetricia-Ginecologia dalle specialità medico-chirurgiche dell’adulto significa indebolire la medicina di genere, frammentare i percorsi di cura e creare rischi per la sicurezza clinica. La destra continua a concepire la salute delle donne soltanto nella dimensione della maternità”.

I 5s attaccano, ma incassano tre emendamenti

Dura anche la bocciatura al provvedimento del Movimento 5 Stelle, che parla senza mezzi termini di“spezzatino”. “Questa è la fine del Sant’Anna come lo conosciamo, un’eccellenza per la cura della donna a 360 gradi”, ha dichiarato la capogruppo dei 5s a Palazzo Lascaris Sarah Disabato, secondo cui la Giunta avrebbe portato avanti l’operazione “senza ascoltare Università, personale sanitario e associazioni”. Il M5s può rivendicare però l’approvazione di tre suoi emendamenti, riguardanti l’obbligo di passaggio in Commissione Sanità per ogni futura decisione sul Sant’Anna e la garanzia che l’ospedale resti “l’ospedale delle donne” e non solo della maternità, oltre a un atto di indirizzo per il potenziamento dei consultori. “Nonostante i miglioramenti, resta un’operazione sbagliata. Il tempo ci darà ragione”, si legge nel comunicato firmato dai consiglieri pentastellati.

La maggioranza difende il suo assessore

Dai banchi della maggioranza il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca respinge le critiche e rilancia: “Non stiamo togliendo niente a nessuno. Al contrario, mettiamo al centro donne e bambini e candidiamo la nuova azienda a diventare Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”. Ricca difende la scelta dello scorporo come un intervento tecnico finalizzato a ridurre i costi e migliorare l’efficienza: “I presidi manterranno la loro piena operatività. La sinistra chiude gli ospedali, noi lavoriamo per rafforzare la sanità piemontese”. Stessa posizione espressa in aula dal consigliere di Fratelli d’Italia (stesso partito di Riboldi) Roberto Ravello e dal suo capogruppo Carlo Riva Vercellotti, che parlano di “atto necessario” e di “scelta di buonsenso”. Ma quando e come lo scorporo diventerà effettivo, a oggi, non è chiaro a nessuno, e il precedente del Regina Margherita è un indizio che porta con sé parecchie perplessità.