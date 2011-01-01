UNIVERSITÀ

Ecatombe di aspiranti medici: a Torino bocciato l'85% degli studenti

Le forche caudine del semestre superate in tutto il Paese solo dal 10% di coloro che ambiscono a iscriversi a Medicina. A mietere vittime soprattutto la prova di Fisica. Ora si spera nel secondo appello. Ma il rischio di avere aule mezze vuote è concreto

Forche caudine strettissime quelle che al primo appello dopo il semestre filtro hanno fermato una quantità enormi di aspiranti medici. La prima tornata di esami ha provocato una vera propria ecatombe in pressoché tutti gli atenei del Paese. Scoglio principale la prova di Fisica, ma anche altre materie come Chimica e Biologia hanno prodotto una valanga di bocciature. Tanto che non si sono fatte attendere dalla politica come dai sindacati pesanti reazioni negative al nuovo sistema introdotto dopo la querelle sul numero chiuso.

Paradossalmente proprio questi risultati fanno presagire l’eventualità di trovarsi di fronte a più posti nelle facoltà rispetto agli studenti che potranno frequentarle.

I dati ancora parziali in attesa di quelli ufficiali che dovranno arrivare dal ministero dell’Università, raccontano che alla Statale di Milano su 3,173 studenti solo il 12% ha superati la prova di Fisica. All’Alma Mater di Bologna la percentuale dei promossi non va oltre il 10% e cala al 9,4 a Catania risale al 13 a Palermo, ancora un po’ più alta alla Bicocca di Milano (17%).

Per quanto riguarda il Piemonte, in attesa di conoscere gli esiti dell’Università del Piemonte Orientale, gli unici dati disponibili sono quelli dell’ateneo di Torino. Anche qui a mietere più “vittime” è stata Fisica la cui prova è stata superata solo dal 15%. Meglio per Chimica e Biochimica con il 28% dei promossi e ancor di più Biologia dove ha superato l’esame il 31% degli aspiranti studenti in Medicina.

Dati che tra i vari effetti hanno pure quello di sgombrare il campo dai sospetti circa copiature e scarsi controlli. Insomma i numeri sembrano dar ragione al ministro Anna Maria Bernini che aveva escluso ogni irregolarità compiuta per passare il primo appello.

Nell’attesa del secondo, fissato al 10 dicembre per gli oltre 53mila aspiranti camici bianchi che si contano da Nord a Sud, montano le polemiche su questo sistema utilizzato per la prima volta e che prevede il superamento di tutte e tre le prove per accedere alla graduatoria nazionale e ottenere l’iscrizione alla facoltà di Medicina.

E proprio da coloro che il camice bianco già lo vestono arrivano le più tempestive reazioni alle bocciature di massa. L’Ordine dei medici di Napoli in una nota sostiene che “gli esiti dimostrano che avevamo ragione: il nuovo sistema di accesso alla facoltà di Medicina basato sul cosiddetto semestre filtro, sta solo peggiorando le cose”. Si fa sentire anche la politica che da sinistra con il responsabile per il Pd di Ricerca e Università Alfredo D’Attorre parla di “disastro del cosiddetto semestre filtro introdotto dal governo. Maggioranza governo non hanno voluto ascoltare le tante voci che per tempo avevamo messo in guardia riguardo gli effetti insostenibili di una riforma propagandistica e mal congegnata”.

Di “pasticcio” parla la Cgil che invita a sostenere la mobilitazione indetta dall’Unione degli Universitari e a partecipare al presidio che si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 15:00 a Roma in piazza Vidoni e in molte altre piazze italiane.

Dal centrodestra è la parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari a difendere la scelta del ministro, sua compagna di partito. "Assistiamo – dice la deputata azzurra medicina studenti filtro 43567 all'ennesima polemica sterile da parte dei sindacati e in particolare della Cgil contro la riforma. Stiamo parlando di esami seri, che hanno l'ambizione, come più volte sostenuto dal, di selezionare al meglio i camici bianchi del futuro”.

E mentre, anche su questa vicenda la politica di divide su due fronti, al centro resta una questione non da poco, ovvero che cosa succederà se il secondo appello si concluderà con le stesse percentuali, o anche lievemente minori, di bocciati? Paradossale, ma reale il rischio di aver istituito un sistema per frenare le troppe richieste davanti al numero chiuso che ora potrebbe produrre aule mezze vuote nelle università chiamate a formare quei medici di cui da tempo cresce la necessità.