Numeri da record per gli Aerospace & Defense Meetings Torino

Numeri da record per la decima edizione degli Aerospace & Defense Meetings Torino, la più importante business convention internazionale per l'industria aerospaziale in Italia che chiude i battenti oggi: i b2b organizzati hanno superato quota 12.000 e da 35 Paesi sono arrivati oltre 3.200 partecipanti, 900 espositori di cui 30 start up, 300 buyer in rappresentanza di colossi mondiali come Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Mecaer Aviation Group, Safran, Airbus, Boeing, Collins Aerospace, Lufthansa, Lockheed Martin. Il Lunar Economy Summit, che ha concluso l'evento, ha messo in evidenza come - solo nel comparto Spazio - si stiano aprendo importanti prospettive in nuovi programmi, tecnologie e servizi Aerospace & Defense Meetings Torino è un appuntamento voluto e sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, organizzato dalla società internazionale specializzata in business convention abe-Bci Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e Ice Agenzia. "Aerospace & Defense Meetings - spiega Andrea Tronzano, assessore alle attività produttive della Regione Piemonte - e conferma che il Piemonte, quando investe con visione e unità d'intenti tra pubblico e privato, diventa un riferimento nazionale ed europeo. Questa è la prova che le nostre scelte stanno fornendo risultati: la filiera cresce, le aziende trovano occasioni concrete e il territorio si rimette al centro delle rotte dell'innovazione". "Abbiamo chiuso l'edizione più grande di sempre - sottolinea Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di commercio di Torino - per partecipazione, presenza di buyer e start up, ma soprattutto per numero di incontri di affari. Rispetto alla prima edizione del 2008 non solo abbiamo triplicato le presenze e i B2B, ma abbiamo evidenziato chiaramente l'evoluzione di questo universo, da comparto di nicchia a settore strategico imprescindibile per Torino e il Piemonte". "Questa decima edizione ha confermato Aerospace & Defense Meetings Torino come una piattaforma di riferimento globale per il business aerospaziale, aprendo prospettive concrete di sviluppo industriale e commerciale per i prossimi anni" commenta Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.