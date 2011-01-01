TRAVAGLI DEMOCRATICI

Il "salva-vita" del correntone: Schlein non stacchi la spina

Tanti dei parlamentari presenti a Montepulciano sono già al terzo mandato, e contano di ottenere il via libera per ripresentarsi nel 2027. Giorgis, Rossomando, Fornaro e Gribaudo non fanno parte del tortellino magico, ma ognuno ha le sue carte da giocare

Fatto il correntone, non bisogna staccare la corrente. La tre giorni di Montepulciano dello scorso fine settimana ha sancito una sorta di Union Sacrée tra quelle aree del Partito Democratico che sostengono la segretaria Elly Schlein. Registi dell’operazione tre ex ministri: Dario Franceschini, a capo di AreaDem, l’ex guardasigilli Andrea Orlando e i suoi Dems e gli ex Articolo Uno – fuoriusciti e poi rientrati nel Pd – capeggiati da Roberto Speranza. L’obiettivo di “Costruire l’alternativa” (così è stata battezzata la kermesse in terra toscana) è certamente quello di rafforzare Schlein, ma non conferendole un assegno in bianco. Al contrario, molti dei parlamentari che erano lì si aspettano che il loro sostegno alla “testardamente unitaria” leader venga ripagato con un posto in lista alle prossime Politiche. E se il limite dei tre mandati (massimo previsto dal regolamento di partito) è stato raggiunto da ben 37 degli attuali parlamentari uscenti, tutti o quasi contano di ottenere la deroga. Insomma, un correntone in modalità salva-vita..

A caccia del quarto mandato

Con degli equilibri completamente stravolti rispetto al 2022, per le Politiche del 2027 Schlein vorrà un gruppo parlamentare a sua immagine e somiglianza, infarcendo le liste di suoi fedelissimi. E tra questi c’è anche chi in teoria non potrebbe più essere ricandidato, avendo già fatto tre legislature. Solo in Piemonte sono quattro, e sono tutti nomi di un certo peso: la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il senatore e giurista torinese Andrea Giorgis, l’ex Articolo Uno Federico Fornaro e la vicepresidente del partito Chiara Gribaudo. Tutti di correnti diverse e tutti presenti a Montepulciano a benedire la nascita del correntone. La segretaria avrà preso nota o tirerà dritto?

Carte da giocare e piani B

Nessuno di loro infatti, anche per ragioni geografiche, fa parte del “tortellino magico”, ovvero l’inner circle a protezione della segretaria, capeggiato dal suo braccio destro Igor Taruffi, emiliano proprio come lei. Tutti e quattro però hanno le carte in regola per poter scucire una ricandidatura, e ognuno fa leva su un elemento diverso. Per Rossomando, afferente alla corrente Orlando, è il prestigio della carica: vorrai mica lasciare a casa la numero due di Palazzo Madama? Si augura che Schlein faccia lo stesso ragionamento. Il cuperliano Giorgis invece può contare sul suo profilo di accademico e giurista, abbondantemente spendibile in tempi di referendum sulla Giustizia, tanto che non gli dispiacerebbe affatto sedere tra i banchi della Consulta, lasciando il parlamento per fare il giudice della Corte Costituzionale. Anche perché se a Roma dovesse sbarcare il suo collega Enrico Grosso, avvocato e presidente onorario del Comitato per il No, cui sarebbe stato prospettato uno scranno parlamentare, la coperta diventa corta.

Antifascismo evergreen

L’alessandrino Federico Fornaro invece punta tutto su una carta sempre valida a sinistra: quella dell’antifascismo. Il suo intervento appassionato e commosso nell’aula di Montecitorio dello scorso 19 marzo in occasione delle polemiche scatenate da alcune frasi della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene ha avuto una forte eco negli ambienti progressisti. L’ex sindaco di Castelletto d’Orba, con una lunga storia di militanza nel Psdi ai tempi della Prima Repubblica (tanto da scrivere le biografie di due storici segretari socialdemocratici come Giuseppe Saragat e Giuseppe Romita) dopo è stato elevato al rango di novello Giacomo Matteotti, di cui peraltro ha scritto una biografia, che con un altrettanto infuocato discorso in parlamento denunciò le malefatte del neonato regime fascista. Una che dell’antifascismo fa da sempre la sua stella polare come Elly Schlein difficilmente potrà rinunciare a lui.

Ricordati degli amici

Se Fornaro può far leva su un valore altissimo, c’è chi per restare al suo posto conta su questioni di livello “casalingo”. È il caso della deputata Chiara Gribaudo, che con la segretaria ha condiviso l’appartamento a Roma. Da qui le due hanno stretto un rapporto d’amicizia, da cui però la parlamentare cuneese sperava di ricavare qualcosina in più della vicepresidenza del partito, magari un incarico di peso nella segreteria o la carica di capogruppo. Si rifarà nella prossima legislatura o l’amica Elly non la ricandiderà neanche? In caso di mancata deroga, Gribaudo potrebbe pensare a un ritorno tra le mura amiche, candidandosi a sindaca di Cuneo, dove si torna al voto proprio nel 2027.

Incognita civica

Dovrà però vedersela con la compagna di partito Patrizia Manassero, che occupa attualmente Palazzo Municipale e sarebbe pienamente in corsa per un secondo mandato. I rapporti tra le due sono sempre stati buoni, ma se le strade dovessero incrociarsi lo scenario muterebbe radicalmente. A questo si aggiunge il fatto che il centrodestra punta fortemente a strappare la guida della città, contando di portare dalla propria parte il mondo civico, che gioca un ruolo storicamente determinante nella scena politica della Granda: basti pensare all’ex sindaco Federico Borgna, che alla guida di varie liste civiche vinse contro il candidato del centrosinistra Gigi Garelli. E proprio i civici non vedono affatto di buon occhio Gribaudo, considerata troppo lontana dalle loro istanze moderate. Dovesse perdere in casa propria, la vecchia coinquilina non glielo perdonerebbe.