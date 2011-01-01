Bancarotta fraudolenta da 2,5 milioni, sei misure cautelari

Quattro persone in carcere, una agli arresti domiciliari e una con obbligo di dimora, tutte accusate di una bancarotta fraudolenta da due milioni e mezzo di euro. E' l'esito di una operazione della guardia di finanza del Verbano-Cusio-Ossola che, sotto la direzione della procura di Verbania e con la collaborazione di personale della polizia giudiziaria della Polizia, nelle prime ore di oggi ha eseguito le misure cautelari. I sei soggetti, spacciandosi per professionisti del risanamento finanziario e promettendo consulenze legali volte a risanare aziende in difficoltà, erano riusciti a sottrarre beni e liquidità di una ditta di Verbania che produceva casalinghi e che da novembre del 2024 è in liquidazione. Le fiamme gialle hanno scoperto che, a seguito della cessione di tale società nel 2023 e del subentro dei nuovi pseudo imprenditori, lo stabilimento produttivo era stato completamente svuotato di merci e macchinari aziendali, illegalmente nascosti in alcuni capannoni industriali nel nord Italia. Le perquisizioni, condotte nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como, hanno portato al ritrovamento e al sequestro di beni strumentali e di 30 mila prodotti come padelle e articoli casalinghi per un valore di 2,3 milioni. Parte della merce sottratta, fa sapere la finanza, è stata venduta nella Repubblica Ceca e i proventi sono finiti su conti esteri riconducibili agli indagati. Nel corso dell'indagine è emerso anche che dai conti della società erano stati fatti sparire centomila euro attraverso fatture per operazioni inesistenti aventi per oggetto false consulenze amministrative. Risultano inoltre mancati introiti per 120 mila euro. Tra gli indagati, ma non destinatario di misura restrittiva, c'è anche un avvocato con studio legale in Piemonte e Lombardia: in nome e per conto di uno dei principali indagati avrebbe assunto un ruolo attivo nel passaggio di proprietà della società.

Sono dieci in totale gli indagati nell'ambito dell'operazione della guardia di finanza di Verbania che questa mattina ha eseguito sei misure cautelari, di cui quattro in carcere e una di arresti domiciliari. Si tratta di nove uomini e una donna. Sono tutti cittadini italiani tranne un olandese: sette risiedono tre le province di Milano, Como, Brescia e Asti, uno in Svizzera e due in Olanda. Fanno tutti parte dello stesso sodalizio, spiegano le fiamme gialle del Vco, pur con ruoli diversi: due di loro, la persona che risiede in Svizzera e una di quelle che risiede in Olanda, sono ritenuti i dominus dell'operazione che portò al rilevamento, nel 2023, di una ditta di Verbania che produceva pentolame e casalinghi e che si trovava in difficoltà economiche, e che nel 2024 è stata posta in liquidazione giudiziale dal tribunale. Dalle indagini è emerso che, anziché risanarla, l'hanno svuotata dei beni, tra cui merci e macchinari. Una parte dei prodotti è stata venduta in Repubblica Ceca, ricavandone 120 mila euro che invece di finire sui conti della società sono stati dirottati all'estero, il resto (30 mila pezzi oltre ai macchinari) nascosto in capannoni intestati a prestanome nelle province di Milano, Brescia, Varese e Como e recuperato grazie alle attività investigative e ad appostamenti dei finanzieri. Altri centomila euro della società sono stati invece utilizzati per pagare fatture per false consulenze amministrative.