Ponte 8 dicembre, previsto un giro d'affari di quattro miliardi

Quattro miliardi di euro. A tanto ammonta il giro d'affari del Ponte dell'Immacolata. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio focalizzata sulle spese dirette e indirette dei vacanzieri nei giorni tra il 6 e l'8 dicembre, con una avanguardia di turisti già in partenza dal pomeriggio di venerdì 5. In movimento sono previste 11 milioni di persone. Nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere si annunciano circa 3 milioni di pernottamenti, con 1,75 milioni da parte di turisti stranieri e i 1,25 milioni di vacanzieri italiani. Numeri tutti in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando però il 'ponte' includeva un giorno in meno, in quanto l'Immacolata cadeva di domenica. Città e borghi d'arte saranno le mete preferite grazie anche a mercatini e attrazioni natalizie già a disposizione. Ma anche per le località sciistiche e termali si prevede un risultato soddisfacente.