Giovani imprenditori Confindustria Canavese, eletto Vignono

Lorenzo Vignono è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese per il biennio 2025-2027. E' stato eletto all'unanimità nel corso dell'assemblea generale e subentra ad Ambra Michela che ha ricoperto l'incarico nei due precedenti mandati. Classe 1989, Vignono è socio di Sertec, società di Loranzè, nel Torinese, specializzata in servizi di progettazione in architettura, ingegneria edile, civile e ambientale. "Assumere la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori, raccogliendo il testimone da Ambra Michela, rappresenta per me non solo un grande onore, ma anche una responsabilità che avverto profondamente - ha spiegato il neo presidente - credo che il nostro territorio abbia un potenziale straordinario, che può esprimersi appieno solo attraverso un'imprenditoria giovanile consapevole del proprio ruolo e pronta ad assumersi la responsabilità di contribuire alla costruzione del futuro economico e sociale della nostra comunità".