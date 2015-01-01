Morselli, a breve il nuovo amministratore delegato Pininfarina

"Nomineremo in tempi brevi il nuovo amministratore delegato di Pininfarina. E' un ruolo che va coperto, ma non c'è una particolare fretta, non c'è pressione. In azienda ci sono grandi manager". Lo ha detto la presidente di Pininfarina, Lucia Morselli, a margine della presentazione del documentario di Marina Loi e Flavia Triggian 'Storia di una leggenda. Pininfarina', presentato in anteprima al Cinema Massimo, a Torino, giovedì 4 dicembre, e in onda martedì 9 dicembre alle 15.35 su Rai 3. "Pininfarina fa parte di un gruppo indiano molto forte, internazionale (Mahindra, ndr). E' un gruppo che non ingerisce, supporta", ha spiegato Morselli. L'amministratore delegato Silvio Angori ha lasciato a fine ottobre dopo 19 anni la Pininfarina, per "divergenze - ha spiegato l'azienda - sul perseguimento delle strategie aziendali già definite". Un'uscita attribuita a tensioni con il gruppo Mahindra che detiene la proprietà di Pininfarina dal 2015.