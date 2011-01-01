Cresce occupazione a Torino, ma cala livello qualificazione

Occupazione in ripresa, in aumento di circa 15mila unità (+4%) con un ritorno ai valori pre pandemia, una riduzione di 3 punti rispetto al 2019 punti dei contratti atipici, il 24%, ma anche un aumento dei posti in settori a medio-bassa produttività che non richiedono alte qualifiche professionali, con i lavoratori più qualificati che scendono dal 49 al 44% mentre sale dal 29 al 33% il personale intermedio e dal 21 al 23% quello a bassa qualificazione. Sono o dati del rapporto annuale 'I numeri del lavoro a Torino' curato da Ires Piemonte con la collaborazione di Città, Camera di Commercio, Inail e Agenzia Piemonte Lavoro. In aumento del 2%, per un totale di 45.981, le persone in condizione di 'disoccupazione amministrativa', ossia che hanno dichiarato immediata disponibilità ai due Centri per l'impiego: +8% i giovani fino a 29 anni, +5% gli stranieri, +9% gli extracomunitari. Cresce del 2% anche il flusso di disponibili al lavoro con titoli di studio universitari. Le due circoscrizioni in cui si registra la maggior quota di persone disponibili al lavoro sono la 5 - Borgo Vittoria, Madonna di campagna, Vallette e la 6 - Barriera di Milano, Regio Parco, Falchera.