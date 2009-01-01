A Torino il volontariato civico è senior e junior

Il volontariato civico torinese è senior e junior: è sempre più attivo il ruolo di cittadini over e under nelle attività volontarie promosse dalla Città di Torino attraverso i progetti del Senior Civico e di Giovani per Torino. Nello specifico, dalla sua nascita nel gennaio 2009, i senior civici sono stati 2470, 787 quelli in attività quest'anno, di cui 538 donne e 249 uomini, mentre le iscrizioni nel 2025 sono state 245 di cui 162 donne e 83 uomini. Un trend confermato anche dai Giovani per Torino con 6.679 volontarie e volontari iscritti, di cui oltre 330 solo quest'anno, per un totale di 155 attività svolte tra senior e giovani. A tracciare questa fotografia, l'assessora comunale Carlotta Salerno alla festa del volontariato che ha visto protagonisti oltre 250 volontari di tutte le età. "Uno dei doni più preziosi che possiamo offrire è il nostro tempo - ha detto Salerno -, ma ancor di più la dedizione, la passione e la voglia di mettersi in gioco e i gruppi del volontariato Civico Senior e GxT ne sono un esempio concreto.". I festeggiamenti hanno incluso anche il riconoscimento per la giovane volontaria più attiva Francesca Sanna e per il senior iscritto da più tempo Franco D'Agostino.