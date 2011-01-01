Terzo Valico, Bussalino: “Risolutivo per Piemonte, scavati 50 km”

"Con il superamento dei 50 chilometri di scavo sui 54 totali e con l'abbattimento del diaframma sulla tratta Castagnola-Vallemme, il Terzo Valico dei Giovi registra un nuovo avanzamento significativo nel percorso di realizzazione del Tunnel di Valico, la galleria ferroviaria più lunga d'Italia. Il completamento al 94% degli scavi in sotterraneo conferma la solidità del cronoprogramma e la progressione costante dell'opera, parte integrante del Corridoio europeo Reno-Alpi". Così, in una nota, Enrico Bussalino, assessore alle Infrastrutture strategiche e alla Logistica della Regione Piemonte, sul traguardo raggiunto. Restano dunque solo 3,5 chilometri da scavare per completare le gallerie di linea. L'abbattimento del diaframma sulla tratta Castagnola-Vallemme del Tunnel di Valico nell'Alessandrino - la galleria che, con circa 27 chilometri per ciascun binario, sarà la più lunga d'Italia - ha portato l'opera a superare i 50 chilometri di scavi completati, avvicinandosi alla conclusione.