Gtt, sciopero indetto da Cgil il 12 dicembre

Il Gruppo torinese trasporti comunica che venerdì 12 dicembre è previsto uno sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio, della durata di 24 ore. Ci saranno fasce di garanzia in cui i mezzi pubblici saranno disponibili. Per il servizio urbano-suburbano, la metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio cliente, gli orari in cui i mezzi viaggeranno saranno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè-Ceres) i mezzi viaggeranno da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.