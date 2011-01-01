AMBIENTE & POLITICA

Differenziata al 68,9%, ma Torino e Alessandria frenano il Piemonte

Performance sopra la media nazionale ma ancora sotto quella del Nord. Territori virtuosi su riciclo, recupero materiale ed economia circolare, ma i capoluoghi torinese e alessandrino restano indietro. Nel 2026 in arrivo 14 milioni per accelerare

Il Piemonte continua la sua corsa nella raccolta differenziata, superando nel 2024 la soglia del 68,9%, un punto percentuale in più rispetto all’anno precedente. Un dato che consente alla Regione di collocarsi sopra la media nazionale del 66,6% registrata da Ispra e allo stesso tempo di misurarsi con la macro-area Nord, che viaggia però su un livello ancora superiore pari al 73,4%. Il Piemonte si posiziona così in una fascia intermedia: migliore del Paese nel suo complesso, ma ancora lontano dai territori più avanzati.

Il risultato complessivo è trainato da una crescita diffusa: nel 2024 ogni piemontese ha conferito circa 360 kg di rifiuti nella differenziata, mentre il rifiuto urbano residuo si attesta sui 163 kg pro capite, un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Sul piano territoriale nessuna provincia rimane sotto la soglia del 65% fissata dalla normativa nazionale e dal Piano regionale rifiuti. Anzi, Vercelli, Cuneo, Biella, il Verbano Cusio-Ossola e Novara superano il 70%, anticipando gli obiettivi previsti per il 2025 e che verranno verificati sui dati del 2026. La vera novità arriva però dall’area più delicata: la Città metropolitana di Torino raggiunge finalmente il 65% complessivo, superando la media storica di questo tipo di enti e segnando un passaggio significativo dopo anni di rincorsa.

La deroga per Torino

I numeri, raccolti come sempre dall’Osservatorio Rifiuti della Regione, sono indispensabili non solo per la pianificazione, ma anche per verificare l’effettiva attuazione della legge regionale 1/2018, che punta a limitare quanto più possibile la produzione di rifiuto indifferenziato. La norma stabilisce per il 2025 un tetto di 126 kg annui per abitante, con una deroga specifica per il capoluogo piemontese: Torino deve prima raggiungere una soglia di 159 kg pro capite nel 2024, per poi allinearsi al limite generale entro il 2028. In questa cornice, emergono differenze consistenti tra i territori. La provincia di Novara, con 102 kg di rifiuto residuo per abitante, è già pienamente nei limiti fissati. All’opposto, Alessandria e soprattutto Torino si mantengono oltre la soglia dei 159 kg, segnalando difficoltà strutturali che da anni influenzano gli indici regionali.

La situazione nei Consorzi

Se si scende nel dettaglio consortile, il quadro appare ancora più articolato. Diciannove consorzi su ventuno superano il 65% di raccolta differenziata, con punte altissime nel Medio Novarese e nel Chierese, entrambi all’84%, e nell’Albese-Braidese che si attesta all’82%. Nella fascia tra il 70 e l’80% si collocano nove realtà che consolidano un andamento ormai stabile. Restano invece sotto soglia soltanto il Consorzio di Torino e quello Alessandrino. Ed è proprio quest’ultimo il caso che più colpisce gli analisti regionali: se si escludessero dal computo le due città più grandi, Alessandria e Valenza, ferme rispettivamente al 49,8% e al 43,9%, l’intero consorzio passerebbe da un modesto 54% a un sorprendente 81,8%. Lo stesso effetto si riscontra sul fronte dell’indifferenziato, dove il dato consortile, senza il peso delle due “zavorre urbane”, si ridurrebbe a 69 kg per abitante, perfettamente in linea con i target fissati dalla programmazione per il 2035.

Sul fronte della riduzione del rifiuto residuo, quattordici consorzi superano l’obiettivo dei 159 kg annui per abitante, due in più rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso emergono i territori più virtuosi, come il Chierese, che registra appena 83 kg pro capite, e il Medio Novarese con 86, mentre realtà più ampie e complesse, come quella torinese, continuano ad avanzare più lentamente nonostante la soglia più alta prevista dalla legge.

Il raffronto tra i capoluoghi conferma una frattura ormai strutturale. Da un lato città come Novara, Verbania e Vercelli sostengono percentuali solide e un residuo entro margini accettabili; dall’altro Torino e Alessandria restano indietro, con volumi di rifiuto residuo che superano ampiamente la soglia regionale di riferimento.

Il numero complessivo dei comuni virtuosi continua comunque a crescere: 792 superano il 65% di differenziata, pari al 67% della popolazione, e 610 di questi oltrepassano anche il 70%. Ben 181 comuni superano il muro dell’82%, confermando un modello organizzativo che funziona soprattutto nelle realtà di dimensione ridotta. Non è un caso che l’86% dei comuni sopra soglia abbia meno di 5.000 abitanti.

Fondi regionali per la raccolta

Sul fronte delle politiche di sostegno, la Regione ricorda gli investimenti già avviati: 3,5 milioni destinati tra il 2024 e il 2025 al miglioramento dei servizi di raccolta, alla diffusione del porta a porta e all’introduzione della tariffa puntuale. Per il 2026 è già previsto un ulteriore pacchetto da 14,150 milioni di euro, finanziato con fondi regionali e comunitari Fesr, destinato sia alla prevenzione sia alla diffusione di tecnologie avanzate per il riciclaggio. Risorse consistenti, che però dovranno misurarsi ancora una volta con il comportamento dei grandi centri urbani: senza un cambio di passo da parte loro, il Piemonte rischia di restare stabilmente nel limbo tra la media nazionale e quella delle regioni più performanti.