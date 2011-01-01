Consiglieri Pd Torino, l'autonomia scolastica non si tocca

"L'autonomia scolastica non è un dettaglio tecnico, ma un pilastro costituzionale, una condizione necessaria per garantire qualità educativa, pluralismo e capacità progettuale sui territori. Non si tocca". Ad affermarlo sono i consiglieri comunali del Pd di Torino Claudio Cerrato, capogruppo in Sala Rossa, Lorenza Patriarca, presidente della Commissione Istruzione, Ludovica Cioria, vicepresidente dell'assemblea di Palazzo Civico, e Caterina Greco, consigliera delegata all'Istruzione per la Città metropolitana. Per gli esponenti Dem "è assurdo che un governo che si proclama autonomista e che spinge con forza verso l'autonomia differenziata delle Regioni, in tema di istruzione scelga invece la strada opposta: quella del controllo governativo e della restrizione degli spazi di libertà delle comunità scolastiche". Fra gli esempi di "attacco all'autonomia scolastica", i consiglieri citano "il recente ddl contro l'educazione sessuo-affettiva" e "la riscrittura delle indicazioni nazionali senza un vero confronto con il mondo della scuola e con l'intento di orientare pesantemente le scelte curricolari. Infine - concludono -, il dimensionamento scolastico imposto dall'alto, con rigidità e senza tenere conto della complessità dei territori che rischia di produrre solo mega-istituti ingestibili, indebolendo la governance e allontanando le scuole dagli studenti e dalle famiglie".