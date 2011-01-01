Si dimettono consiglieri, commissariato Castelletto d'Orba

Alessandra Vinciguerra, prefetto di Alessandria, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Castelletto d'Orba. Il provvedimento si è reso necessario dopo le dimissioni rassegnate da diversi consiglieri e per l'impossibilità di procedere alla surroga dei dimissionari per esaurimento della lista dei candidati, con conseguente impossibilità di funzionamento dell'organo. Per garantire la gestione provvisoria del Comune - finora guidato da Mario Pesce - e assicurare la continuità dei servizi pubblici è stato nominato commissario Eugenio Licata, viceprefetto aggiunto ad Alessandria. E' stata contestualmente avviata la procedura per il formale scioglimento dell'Assemblea. La gestione commissariale proseguirà fino alle prossime consultazioni amministrative, previste nella prima tornata elettorale utile.