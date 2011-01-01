ECONOMIA DOMESTICA

A Torino più lavoro meno cervelli: cresce l'occupazione, non la qualità

Secondo il report annuale di Ires nel 2024 sono stati siglati 15.000 contratti in più. Si contrae però la quota degli assunti qualificati. Avs e Sinistra ecologista: "I dati non dicono nulla sui precari". E la provincia ha il record di cassa integrazione

Torino dà piccoli segni di ripresa. Nel 2024 cresce l’occupazione, anche se all’ombra della Mole continua a pesare il drammatico record di cassa integrazione. A stilare il rapporto annuale sui numeri del lavoro in città è stata Ires Piemonte. Un report al quale hanno collaborato oltre alla Città, anche l’Agenzia Piemonte Lavoro, la Camera di Commercio di Torino e l’Inail. Negativi i dati sul livello di qualificazione e istruzione dei torinesi.

I dati sul lavoro

A Torino l’occupazione è tornata a essere ai livelli del periodo pre covid. A dirlo è il rapporto curato da Giorgio Vernoni di Ires Piemonte. L’occupazione nel 2024 ha segnato un +4% pari a circa 15.000 contratti firmati in più. Il dato negativo è legato alla qualità dell’occupazione. Rispetto al 2019 infatti è in contrazione la quota dei lavoratori qualificati che è passata dal 49% al 44%.

A crescere invece è stato il personale intermedio che è passato dal 29% al 33% e i lavoratori con una bassa qualificazione che sono passati dal 21% al 23%. Se si guardano ai settori, perde terreno il commercio che passa dal 15% al 13% e l’industria che perde un punto percentuale e si attesta al 19%.

“Poco su lavoro precario”

A distinguersi nell'analisi dei dati è Avs-Sinistra ecologista che evidenzia come quel famoso 4% di crescita tenga conto anche di contratti a termine della durata di un giorno o poche ore: “Il dato dell'occupazione in sé non dice nulla sul lavoro precario e sulla qualità, le condizioni e la sicurezza del lavoro. Sappiamo invece bene, dalle molte vertenze che seguiamo, che sempre più persone si trovano a lavorare con salari non adeguati all'inflazione e contratti collettivi fermi da anni”, spiegano Alice Ravinale capogruppo di Avs in Regione Piemonte, e il consigliere comunale di Sinistra ecologista, Emanuele Busconi.

I due poi continuano mettendo in evidenza come parlando di lavoro il nodo principale da sciogliere sia quello legato alla manifattura: “Servono piani industriali chiari, credibili, che guardino al futuro e prendano in carico i bisogni reali, a partire dalla crisi dell'automotive e dell'indotto, dall'aumento dei salari e dal precariato che penalizza soprattutto i giovani e le donne”.

Il livello di istruzione

Cresce il numero dei laureati, ma la città è di gran lunga dietro a Bologna e Milano. Sul totale della popolazione il 33% di coloro tra i 25 e i 64 anni sono in possesso di un titolo di studio terziario. Di questi il 41% ha un diploma secondario, mentre il 26% ha un titolo dell’obbligo. Tra gli occupati nella stessa fascia di età la quota di laureati è del 38%.

Se si guarda a Milano e Bologna, Torino è ben distante. In entrambe le altre due città metà della popolazione in età da lavoro ha una laurea e il divario diventa più netto tra i giovani adulti in età compresa tra i 25 e i 44 anni. In questa fascia di popolazione il 44% dei torinesi possiede un titolo terziario, contro il 60% dei coetanei milanesi e bolognesi.

Disoccupazione amministrativa

Cresce del 2% il dato relativo alle persone che sono in disoccupazione amministrativa, ovvero coloro che hanno dato l’immediata disponibilità ai Centri per l’impiego. Il numero totale di questi soggetti e 45.981: +8% tra i giovani fino a 29 anni, +5% tra gli stranieri, +9% tra gli extracomunitari. Cresce del 2% anche il flusso di disponibili al lavoro con titoli di studio universitari. I territori che sono più colpiti sono la Circoscrizione 5 e la 6.

“L'analisi di questo rapporto mostra luci e ombre di un mercato del lavoro in evoluzione costante ma getta anche dei semi di speranza per il futuro – ha spiegato la vicesindaca con delega al Lavoro, Michela Favaro – La crescita dell'occupazione stabile, unita a una capacità di attrarre sul nostro territorio lavoratrici e lavoratori provenienti da altre regioni, dimostrano una vivacità economica che deve diventare punto di partenza per affrontare le sfide che in breve tempo ci verranno poste dal cambiamento tecnologico”.