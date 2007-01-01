POLITICA & SANITÀ

Piano sociosanitario da riscrivere:

200 emendamenti degli assessori

Sembra una mossa ostruzionistica delle opposizioni, invece sono i cambiamenti richiesti da Riboldi e Marrone. La conferma che la versione attuale non va bene. Con questo badò difficile il voto prima di Natale. Lo svarione sui trent'anni di attesa - DOCUMENTI e VIDEO

Duecento emendamenti al testo del futuro piano sociosanitario del Piemonte. Una cifra da ostruzionismo duro e puro forte della munita cartucciera a tracolla delle opposizioni. E invece no. Quel malloppo di modifiche non arriva dalle minoranze, bensì – incredibile ma vero – dagli stessi autori del testo. Centodieci emendamenti li presenta l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, un po’ meno il suo collega nonché compagno (pardon) di partito Maurizio Marrone.

I due Fratelli d’Italia hanno buone chance di battere, per numero di emendamenti, i loro avversari, Partito Democratico in testa, che certo non stanno con le mani in mano in vista del passaggio prima in IV commissione dov’è previsto un tour de force e quindi in aula. Ma al di là dello scontro a suon di modifiche, cui certo non resterà in tribuna la Lega così come Forza Italia aumentandone la quantità per la maggioranza, il dato che balza agli occhi è proprio quell’elenco pletorico di cambi e aggiustamenti che, specie sul versante sanitario, suggerisce l’immagine, e per molti versi la conferma, di un testo che arriverà molto diverso rispetto a quello presentato da Riboldi e che lo stesso ha rivendicato e rivendica come una svolta epocale.

Leggi qui emendamenti Riboldi

Leggi qui emendamenti Marrone

A meno che la maggioranza s’immedesimi ancor di più nel ruolo dell’opposizione e dopo essersi subissata di emendamenti li bocci pure, il documento di programmazione sanitaria per i prossimi anni approvato in questi giorni dal Consiglio delle autonomie locali, così come dal Coresa arriverà cambiato al voto finale. A fronte di quel numero inusuale riesce difficile a rubricare tutti gli aggiustamenti come dettagli minimi.

Certo qualche errore ci sta, eccome. Se nel video con tanto di sottotitoli l’assessore alla Sanità ha annunciato “dopo trent’anni” il nuovo piano quando il precedente risale al 2007 regnante in piazza Castello la zarina Mercedes Bresso ci può stare anche qualche refuso da sistemare. Comprensibile la confusione e un po’ di emozione tra un Ventennio (altrui) e dieci anni in più nel calendario dell’era sanitaria, meno la valanga di emendamenti che difficilmente riescono a scacciare l’ipotesi di un pesante rimaneggiamento dopo le audizioni formali e le richieste non meno pressanti di stakeholder di varia provenienza cui, come abbiamo recentemente scritto, l’assessore alla Sanità ha praticamente ed ecumenicamente sempre risposto di sì. Il primo giro, quello fatto da Riboldi con amministratori locali e categorie varie sotto il simbolo del partito, le indicazioni le aveva date in tempo più che utile per inserirle, se del caso, nel testo. Diversa la questione delle audizioni ufficiali concluse appena l’altro giorno.

Guarda il video dell'assessore

È da lì che, probabilmente, scaturisce la necessità e le decisine di riempire pagine e pagine di articoli da modificare e, ancor prima, da discutere con le minoranze che certo non si lasceranno sfuggire l’occasione di vedere rimpinguato il loro pacco di emendamenti. Con queste premesse e sempre tenendo conto di quel che sta cuocendo in pentola la Lega con le ricette del suo ex assessore Luigi Icardi e del capogruppo Fabrizio Ricca, la sicumera con cui Riboldi si dice convinto di portare al varo ufficiale il nuovo piano prima delle festività sembra vacillare non poco. Un assaggio di come potrebbero andare le cose lo si avrà già martedì mattina quando nella IV commissione di Via Alfieri presieduta da Icardi prenderà avvio la prima seduta per l’esame della proposta di delibera per l’adozione del nuovo piano sociosanitario. Si proseguirà anche nel pomeriggio così come accadrà ininterrottamente fino a venerdì.

Di emendamenti da discutere ce ne saranno più che un bel po’. Semmai le opposizioni avessero lesinato, a proporre modifiche ci hanno pensato coloro che il piano lo hanno scritto.