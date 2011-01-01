Salesiani "revocano" teatro per evento su democrazia e guerra

"Alla luce dell'identità del Teatro e dei criteri con cui vengono accolte le iniziative culturali, è stato ritenuto opportuno non procedere con lo svolgimento dell'evento". Così l'Oratorio Salesiano San Francesco di Sales spiega oggi in una nota, lo stop allo svolgimento nel Teatro Grande Valdocco di Torino della conferenza "Democrazia in tempo di guerra", prevista il 9 dicembre, a cui avrebbero dovuto partecipare, tra gli altri, il professor Angelo D'Orsi con Alessandro Barbero. Dopo le polemiche sull'annullamento dell'evento, organizzato dal Circolo Arci della Poderosa, i salesiani precisano che "la decisione non esprime alcuna valutazione sui temi o sulle opinioni collegate all'iniziativa, ma riguarda esclusivamente l'utilizzo degli spazi in relazione alla loro missione educativa e comunitaria, che richiede modalità organizzative e comunicative coerenti con la vita e la finalità degli ambienti salesiani".