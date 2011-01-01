Thyssen: Gribaudo (Pd), non aspettare le tragedie ma prevenirle

"Diciotto anni fa la strage della Thyssenkrupp in cui persero la vita 7 operai: Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi. Una ferita ancora aperta per Torino, il Piemonte e l'Italia intera. Da quella tragedia nacque il nuovo testo sulla sicurezza sul lavoro che resta ancora oggi all'avanguardia ma andrebbe fatto applicare, aggiornato con le nuove tipologie di lavoro, implementato con le innovazioni tecnologiche. Non possiamo aspettare le tragedie, dobbiamo prevenirle". Così, nel giorno dell'anniversario, Chiara Gribaudo, deputato del Pd e presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. "E la prevenzione - aggiunge - si fa con le leggi e i controlli, non con la retorica. Onorare la memoria delle vittime significa lavorare per garantire diritti, tutele, formazione e sicurezza. La nostra civiltà viene continuamente ferita da queste stragi, come disse il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi ci stringiamo attorno ai familiari e alla comunità operaia, non dimentichiamo", conclude.