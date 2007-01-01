POLITICA & SANITÀ

Piano sanitario della discordia. Riboldi: "Ampio consenso".

Valle: "Non sta in piedi"

Oltre 200 emendamenti della Giunta accendono lo scontro. L'assessore respinge le accuse di "riscrittura" e rivendica un testo condiviso e partecipato. Ma il Pd parla di un documento fragile, privo di basi epidemiologiche, risorse e obiettivi chiari

Un Piano sociosanitario “da riscrivere”? Nient’affatto, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi (FdI) respinge al mittente l’accusa. Altro che marcia indietro o ammissione di errori: per il titolare delle politiche sanitarie della giunta di Alberto Cirio gli oltre 200 emendamenti depositati da lui e dal collega Maurizio Marrone, responsabile del Welfare, sono il segno – rivendicato – di un percorso partecipato.

«Non stiamo riscrivendo il Piano – taglia corto Riboldi –. Gli emendamenti sono frutto delle modifiche degli stakeholder. È la maniera corretta di recepirli e quindi modificare il documento della Giunta. La versione attuale abbiamo sempre detto che sarebbe stata da modificare. È il testo base, un documento base presentato da noi che verrà poi modificato dai contributi degli stakeholder».

Secondo l’assessore, la mole di interventi non snatura l’impianto politico del Piano. «In realtà – prosegue – si aggiunge e raramente si toglie. I principi sono fatti salvi. C’è sempre qualcuno che cerca la scusa per vedere il lato negativo e screditare il lavoro altrui. Invece il testo, non ultimo quello del Coresa, riceve un vasto consenso proprio perché è figlio di una interlocuzione fitta e significativa». E non manca la stoccata politica, indirizzata a sinistra: «È un testo riscritto integralmente, cosa che l’allora presidente della Regione di centrosinistra Mercedes Bresso nel 2007 non aveva fatto, tra l’altro».

Versioni contrapposte, insomma. Perché se per Riboldi gli emendamenti certificano l’ascolto, per le opposizioni dicono l’esatto contrario. A sostenerlo è Daniele Valle, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris, che attacca frontalmente la Giunta. Ne viene fuori una sorta di contro-intervista, punto per punto.

Consigliere Valle, oltre 200 emendamenti della Giunta: che segnale è?

«È il segno evidente che approvare il Piano entro l’estate, come voleva l’assessore, sarebbe stata una forzatura inaccettabile e avrebbe prodotto un documento totalmente inservibile. Con una attività emendativa di questa portata – un numero pazzesco di modifiche – la Giunta ne prende atto».

Voi avevate chiesto di rallentare da subito. Perché?

«Già a luglio, appena il Piano è stato presentato, avevamo denunciato errori, grandi lacune e dati non aggiornati. Il percorso di incontri in assessorato è stato pasticciato e ha lasciato molte delusioni tra chi segue con attenzione i temi sociosanitari. Le audizioni in quarta commissione, chieste dalle minoranze, non erano un rito ma una necessità».

Che tipo di confronto c’è stato sul territorio?

«Nove incontri, nei quattro quadranti della regione. Abbiamo voluto ascoltare amministratori locali, associazioni, ordini professionali, sindacati, comitati e responsabili delle strutture sanitarie. La sanità pubblica è un patrimonio collettivo. È stato un risultato importante per tutto il Consiglio regionale, che si è riappropriato di un ruolo centrale e di riferimento per la società civile piemontese».

I contributi raccolti hanno inciso sul Piano?

«Ora sono a disposizione di tutte le forze politiche e ognuno potrà misurare, in piena trasparenza, la distanza tra gli emendamenti della Giunta, il testo finale e le richieste che arrivano dalla società piemontese. E purtroppo questa distanza resta ampia».

In che senso?

«Il Piano, anche con gli emendamenti, rimane senza una solida base epidemiologica, senza obiettivi chiari e scanditi nel tempo, senza indicazioni su risorse, indici di misurazione e milestone. La maggior parte degli emendamenti riguarda aspetti formali o l’aggiornamento di dati vecchi».

C’è però qualcosa di positivo?

«Sì, ci sono integrazioni utili: infettivologia, sistemi di sorveglianza, determinanti sociali di salute, prevenzione, case di comunità e reti – molte erano state semplicemente dimenticate. Compaiono finalmente cybersecurity, garante delle carceri, anticorruzione, proprietà intellettuale, intelligenza artificiale».

E nei dettagli che cosa cambia?

«Qualche colpetto non secondario: la breast unit esce dalla Città della Salute e diventa interaziendale; spariscono gli impegni a chiudere nel 2025 il percorso Irccs di Alessandria e nel 2026 quelli di Pediatria e Nefrologia; si chiarisce che i provvedimenti conseguenti al Piano restano saldamente nelle mani della Giunta».

Il giudizio finale del Pd resta negativo?

«Sì. Manca un progetto credibile per abbattere le liste d’attesa, manca un piano serio sul personale e sulle assunzioni – mentre si citano numeri di propaganda già smentiti da Agenas – manca una strategia sull’invecchiamento della popolazione e sulla non autosufficienza. Non c’è chiarezza sulla sostenibilità dell’edilizia sanitaria né su come vogliamo costruire il rapporto con il privato e il privato sociale».

Due letture opposte dello stesso dossier. Per Riboldi gli emendamenti sono la prova che il Piano funziona e raccoglie consenso; per Valle certificano che senza le correzioni il testo non stava in piedi. Nel mezzo, un Piano sociosanitario che continua a essere terreno di scontro politico, ben lontano dall’approdo rapido che l’assessore aveva promesso. E a Palazzo Lascaris, più che un testo condiviso, resta l’ennesimo pantano della sanità piemontese.