Anci, in manovra risorse insufficienti per servizi essenziali

In questa legge di bilancio "sicuramente ci sono dei lati positivi. Vengono introdotte delle risorse per quanto riguarda il tema dei minori non accompagnati e c'è anche l'introduzione di norme di maggiore flessibilità di bilancio. Abbiamo, però, delle criticità. Purtroppo i costi di servizio aumentano, ci sono dei settori nei quali le richieste di assistenza crescono molto, un caso è l'assistenza scolastica per gli studenti disabili. E su questi fronti le risorse non sono sufficienti". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Fuori dal Comune su Rai Gr Parlamento. "L'impossibilità di poter avere risorse aggiuntive, legate anche ai vincoli del patto di stabilità, fa sì che per molti comuni, soprattutto quelli medio-piccoli, ci siano delle difficoltà significative per poter esaurire questi servizi che sono essenziali e obbligatori", ha sottolineato Manfredi.