Autostrada Asti-Cuneo, apertura al traffico il 30 dicembre

L'autostrada Asti-Cuneo aprirà ufficialmente al traffico il 30 dicembre. Lo annuncia oggi la Regione Piemonte, dopo un sopralluogo del presidente, Alberto Cirio, spiegando che la presentazione ufficiale avverrà il 28 dicembre, quando il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, e Cirio, percorreranno tutta la tratta da Asti fino allo svincolo con la A6, dove verrà fatto il punto anche sulle opere complementari già autorizzate per oltre 40 milioni di euro. Avverrà con gli assessori regionali Enrico Bussalino e Marco Gabusi, insieme ai sindaci e alle istituzioni del territorio. "Ci eravamo impegnati a rendere interamente percorribile l'autostrada entro fine anno e così è - dichiara Cirio -. Finalmente le auto potranno entrare ad Asti, viaggiare fino a Cuneo senza mai uscire dall'autostrada, con un solo breve tratto nel quale si viaggerà a doppio senso di marcia in piena sicurezza su una carreggiata. Ma solo fino ad aprile, quando avremo l'intero completamento anche della seconda carreggiata. Naturalmente fino ad allora l'intera nuova tratta resterà gratuita". "Si tratta . sottolinea il presidente della Regione - di un grande risultato: quando sono diventato presidente nel 2019 era tutto bloccato, cantieri fermi, senza autorizzazioni e senza soldi. Abbiamo fatto un lavoro enorme, con il ministero, con il presidente Meloni e il ministro Salvini, che ringrazio, con il territorio e con la società concessionaria Asti Cuneo per centrare questo obiettivo: arrivare ad avere finalmente l'autostrada che abbiamo aspettato per tanto, troppo tempo e soprattutto mantenere la parola data a un intero territorio, che è tra i più laboriosi e produttivi d'Italia".