Violenze e minacce verso ex compagna, un arresto a Vercelli

Violenze e minacce di morte nei confronti dell'ex compagna. Con queste accuse un pluripregiudicato di 46 anni è stato arrestato dalla polizia di Vercelli. Ad allertare gli agenti è stata la donna che, terrorizzata, riferiva di aver ricevuto minacce dall'ex compagno. Raggiunta sul posto di lavoro e portata al sicuro, la donna ha raccontato di violenze fisiche, pedinamenti e minacce proseguite nei due anni di relazione. La sera dell'allarme in questura, il 46enne aveva iniziato a inviarle messaggi vocali con minacce e intimidazioni, chiedendole di dirgli dove fosse in quel momento. In una delle tante telefonate effettuate, anche alla presenza degli agenti, l'uomo ha affermato senza mezzi termini di volerla raggiungere per ucciderla. Il personale delle Volanti, rintracciato l'abitazione dell'ex compagno, lo ha trovato ubriaco e con addosso il giubbotto e un coltello in tasta, pronto per uscire di casa e dare seguito alle minacce. Attualmente si trova in carcere.