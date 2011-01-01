VENTI DI GUERRA

Crosetto, avanti marsc sulla leva: "Non torno indietro, decida il parlamento"

Il ministro della Difesa ribadisce la linea: niente militarizzazione, ma arruolamento volontario e "riserva selezionata" con funzioni anche sociali. Nato da ripensare e sicurezza multidominio. Con un allarme sul clima politico interno e il rischio di derive violente

Nessun dietrofront sulla leva volontaria, ma nemmeno l’idea di un Paese in divisa. Guido Crosetto ribadisce la sua linea in un’intervista ad Avvenire che si inserisce in una sequenza di dichiarazioni pubbliche degli ultimi giorni, quando aveva parlato della necessità di affiancare alle Forze armate un bacino di competenze esterne, civili e militari, per rispondere a minacce non più solo convenzionali.

«Sulla leva volontaria non torno indietro. Ma non voglio militarizzare l’Italia, punto a creare una “riserva” con un ruolo anche sociale. Pronto a un confronto vero con i partiti: deciderà il Parlamento»: la posizione del ministro della Difesa non cambia, e viene rilanciata in una fase in cui il tema è tornato al centro del confronto politico, spesso con toni polemici. Crosetto chiarisce che non si tratta di riproporre modelli del passato, ma di costruire uno strumento nuovo, flessibile, coerente con le trasformazioni della sicurezza e con le esigenze del Paese.

Nell’intervista al quotidiano dei vescovi, il ministro entra nel dettaglio: «Una riserva in cui far confluire sia esperti di tecnologie, tecnici, militari “ausiliari”». Un’impostazione che richiama direttamente quanto affermato nelle ultime 48 ore sulla Difesa “multidominio”, chiamata a operare non solo sul terreno, ma anche nel cyber, nello spazio, nei fondali marini e nella dimensione ibrida. Ma la leva volontaria, nelle intenzioni di Crosetto, non è solo uno strumento operativo. «Una riserva che abbia anche un ruolo sociale: l’anno di leva volontaria può essere un’occasione di riscatto per i giovani di tanti territori difficili che non hanno offerto loro nessuna alternativa di riscatto o di crescita». Parole che si inseriscono in una visione più ampia della sicurezza come funzione dello Stato, non separata dal tessuto sociale.

Il passaggio più netto riguarda il contrasto alla criminalità e alla marginalità: «E allora – sottolinea – quei giovani potranno scegliere tra i tentacoli delle mafie e le sane regole di vita delle forze armate. E declinare parole come dignità, servizio, Stato. Potranno contare su uno stipendio guadagnato servendo e formandosi. Insomma, una seconda chance».

Il ministro precisa però che la leva volontaria è solo un tassello. «Ma non voglio fermarmi alla leva volontaria. Voglio andare avanti con convinzione e serenità nel ripensare la Difesa del futuro a 360 gradi». Un concetto già espresso nei giorni scorsi, quando Crosetto ha annunciato l’intenzione di arrivare a una riforma organica della Difesa, capace di superare norme concepite per un mondo che non esiste più. E aggiunge una stoccata al dibattito ideologico: «Quella serenità che manca a un certo mondo sedicente “pacifista”, che poi usa troppo spesso parole violente e non pacifiche».

Sul piano internazionale, l’intervista rafforza quanto detto nelle recenti audizioni e dichiarazioni pubbliche sul ruolo dell’Alleanza atlantica. «Serve una trasformazione profonda e veloce della Nato, che la faccia diventare una struttura capace di garantire un’alleanza per la pace nel mondo, un “braccio” armato ma democratico, di una Onu rinnovata, uscendo dal ruolo di organizzazione di difesa del solo Occidente “atlantico”».

Crosetto riprende un tema su cui è tornato più volte negli ultimi giorni, soprattutto parlando ai partner europei: «La Nato, così com’è è stata percepita per decenni e cioè come un nemico per i Paesi del Sud, per i Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa, ndr) – sottolinea – deve invece aprirsi e allargarsi. Deve pensare al mondo, non solo a una sua parte». E aggiunge: «E visto che l’Onu non ce la fa più, la Nato ha le caratteristiche, il know how e le capacità militari, ma anche diplomatiche, per diventare il vero difensore della pace. Però, attenzione: solo se la Nato saprà essere credibile, attendibile, sincera e saprà allargarsi, potrà rappresentare e difendere tutti».

Infine, il ministro allarga lo sguardo al clima interno del Paese, collegando sicurezza, politica e tenuta democratica. «Sono spaventato da una violenza che cresce, da un odio ideologico e politico che si cerca di alimentare». Un’allerta che Crosetto aveva già evocato nei giorni scorsi, parlando di radicalizzazioni e di linguaggi sempre più estremi. «Vedo il cancro di un assurdo conflitto che si radica sempre di più e che va combattuto in maniera bipartisan», insiste. «Come ci insegna la dottrina della Chiesa cattolica, noi tutti dobbiamo “abbassare i toni”». E chiarisce: «Qui lo voglio dire chiaro, e non certo perché mi spaventino le mie foto bruciate in piazza: qualcuno – e non mi riferisco a una parte politica specifica – sta contribuendo a creare un humus che assomiglia a quello degli anni Settanta, anni della violenza e del terrorismo».

Il quadro finale è inquieto: «Foto bruciate nelle piazze, confronti negati nelle Università, assalti alle redazioni dei giornali. Si respira un’aria brutta, pesante, irragionevole». Con un avvertimento conclusivo che suona come un campanello d’allarme: «Non vorrei che all’improvviso ci trovassimo a fare i conti con delle “Brigate Rosse 4.0”».