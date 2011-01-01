No Tav, sassi e fuochi artificio contro cantiere Torino-Lione

Ci sono state tensioni ieri sera in Val di Susa, dove una cinquantina di attivisti No Tav, tutti a volto coperto, hanno attaccato il cantiere della Torino-Lione, lanciando fuochi d'artificio e sassi. Il gruppo è partito dal presidio di San Didero e ha raggiunto l'area percorrendo una stradina sotto l'autostrada. Per circa mezz'ora, dopo una battitura alle reti, i militanti dell'ala più oltranzista del movimento, hanno tirato razzi e pietre verso il sito dei lavori. La polizia ha risposto con gli idranti e alcuni lacrimogeni. Per motivi di sicurezza è stata chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia, poiché i disordini si sono verificati a ridosso. L'azione arriva a pochi giorni dall'8 dicembre, ricorrenza storica per il movimento No Tav, che coincide con il ventennale dello sgombero di Venaus e della successiva marcia segnata da scontri.