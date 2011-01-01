Piccola valanga sopra Prali, due alpinisti salvati

Una piccola valanga ha travolto ieri pomeriggio due scialpinisti sopra Prali, nel Torinese, intorno alle 16. Il recupero dei due è stato completato verso le 21.30. Per il più grave c'è il sospetto di una frattura di una gamba e un politrauma, per l'altro una serie di contusioni e una condizione di ipotermia. I due stavano percorrendo il canale nord della Gran Guglia con piccozza e ramponi e sono stati trascinati per un centinaio di metri a valle dal distacco di una placca nevosa, senza essere sepolti. Hanno quindi chiamato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa del 118 ha attivato l'elisoccorso con l'unità cinofila da valanga, ma il vento forte ha costretto a sbarcare il personale 300 metri più a valle. L'elicottero ha poi portato nello stesso punto altri tre tecnici, che con l'unità cinofila sono saliti verso i due alpinisti a piedi. Sono stati raggiunti intorno alle 18.30. L'elisoccorso intanto si è preparato per il volo notturno e ha portato a Pian Littorio, alla base del canale, altre due squadre di tecnici del soccorso alpino civile con un medico e del soccorso alpino della guardia di finanza. Una tregua del vento intorno alle 20 ha consentito il recupero dell'infortunato più grave, elitrasportato in ospedale in codice giallo. Il secondo intanto era stato portato dai soccorritori a Pian Littorio, dove l'elicottero l'ha recuperato intorno alle 21.30 e condotto in ospedale in condizioni di ipotermia.