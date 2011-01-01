Bimba morta su A5: potrebbe essere stato incidente autonomo

Non ci sono al momento evidenze sull'ipotesi di un pirata della strada per l'incidente in cui sull'A5, nel Torinese, ieri sera è morta una bimba di pochi mesi. Nemmeno del fatto che si sia trattato di un tamponamento. "Non risulta l'ipotesi" per ora che la piccola "sia stata travolta - dice la procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione - e sembra che l'incidente sia stato pressoché autonomo e sia sopraggiunta poi un'altra auto. Servono i rilievi su strada, le foto, le misurazioni" per capire. L'ipotesi di reato "potrà essere omicidio colposo, a carico di ignoti o di noti, questo lo vedremo" aggiunge Viglione, chiarendo dunque che sarà l'accertamento della dinamica dell'accaduto a decretare se la piccola sia morta perché sbalzata fuori dal veicolo su cui viaggiava con la mamma, o anche perché poi travolta da un'auto sopraggiunta in quel momento. "In Procura a Ivrea non è ancora pervenuta un'annotazione" riferisce intanto Viglione, "dunque al momento il fascicolo è solo virtuale". In ogni caso con i due giorni festivi il Palazzo di giustizia nel Torinese è chiuso e il personale sarà presente da domattina mattina, momento in cui si potrà quindi iscrivere l'eventuale notizia di reato.