CONCORDIA ISTITUZIONALE

Guida autonoma, missione europea: Cirio e Lo Russo candidano Torino

Governatore e sindaco in partenza per Bruxelles con un dossier congiunto. Obiettivo: ottenere dall'Ue il via libera alla sperimentazione sulla mobilità del futuro. In campo ricerca, innovazione e infrastrutture. Una scommessa condivisa

La “concordia istituzionale” sale a bordo e mette la freccia verso Bruxelles. Il presidente della Regione Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo partono insieme, giovedì 11 dicembre, direzione Rue de la Loi, con un obiettivo politico e strategico chiaro: candidare il Piemonte e il capoluogo subalpino a diventare laboratorio per l’Europa della guida autonoma.

Il viaggio affonda le radici in un percorso avviato già la scorsa estate. A luglio, infatti, Cirio era stato ricevuto a Palazzo Berlaymont da Roberto Viola, direttore generale per le Comunicazioni, le reti e le tecnologie innovative della Commissione europea. Al centro del colloquio, il futuro dell’intelligenza artificiale e il ruolo che le Regioni più avanzate possono giocare nei progetti pilota continentali. «Ho comunicato la disponibilità del Piemonte ad accogliere nella nostra regione progetti pilota che l’Europa metterà in campo nei prossimi mesi su Salute e Guida autonoma», aveva spiegato il governatore al termine di quell’incontro, che aveva un valore esplicitamente preparatorio.

Cirio l'esploratore

Bruxelles, in quella fase, stava infatti ridisegnando la propria strategia dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione: prima della Brexit, la città individuata come polo sperimentale per la guida autonoma era Londra. A Cirio venne chiesto di predisporre un dossier di candidatura condiviso con il Comune di Torino e di tenerlo pronto in attesa dell’apertura di una call ufficiale. È esattamente quel dossier che ora il presidente della Regione e il sindaco consegneranno insieme, suggellando un’alleanza istituzionale che punta a far pesare il sistema Torino-Piemonte nella partita europea.

A rafforzare la candidatura c’è la presenza, sotto la Mole, della Fondazione per l’Intelligenza Artificiale “AI4Industry”, nata con l’obiettivo di studiare e diffondere tecniche e metodologie applicate dell’Ia in diversi settori produttivi, a partire da automotive e aerospazio. L’Istituto, presieduto da Fabio Pammolli e diretto da Antonio Calegari, dopo una prima fase di avvio ospitata nella cosiddetta “farfalla” – lo stabile accanto al grattacielo della Regione – ha trovato casa definitiva alle Ogr, altro tassello di un ecosistema che guarda all’innovazione come leva di sviluppo.

I test di Lo Russo

Torino, del resto, può già esibire risultati concreti. Nell’ottobre 2025 Lo Russo ha inaugurato AuToMove, la navetta a guida autonoma che opera nel quadrante del Campus Luigi Einaudi. Si tratta di un servizio sperimentale gratuito, prenotabile tramite l’app Wetaxi, che collega corso Tortona, corso Regina Margherita e Lungo Dora Siena lungo un percorso di circa tre chilometri. Il progetto, sostenuto da Gtt, rientra nel più ampio “Living Lab ToMove”, pensato per sviluppare soluzioni di trasporto pubblico di nuova generazione e per integrare la mobilità intelligente nel tessuto urbano. Lo Russo è stato tra i primi a salire a bordo della navetta, sottolineando l’entusiasmo per l’iniziativa e rivendicando il ruolo di Torino come città dell’innovazione. Oggi la guida autonoma nel capoluogo piemontese è una realtà in fase di test, che mira a fare della città un centro di sperimentazione per la mobilità del futuro.

Appendino pioniera

Ma la vocazione pionieristica di Torino non nasce con l’attuale amministrazione. A Palazzo Civico, prima di Lo Russo, era stata Chiara Appendino a imprimere una forte accelerazione sul tema. Durante il suo mandato, la sindaca aveva promosso la sperimentazione della guida autonoma testando minibus elettrici – come il “Navya be fluid”, presentato alla stampa nel 2019 – e prototipi di auto di Livello 2. Quel minibus, completamente elettrico e senza conducente, era diventato il simbolo di una visione che puntava a integrare l’innovazione tecnologica nella mobilità urbana quotidiana.

Non mancarono le controversie. Nel novembre 2018, durante un test con Appendino e l’allora presidente della Regione Sergio Chiamparino a bordo, il veicolo passò con il semaforo rosso, scatenando polemiche sui social e un acceso dibattito pubblico sull’affidabilità dei sistemi e sulla necessità di deroghe ministeriali per consentire reali progressi nel settore. Appendino, però, difese sempre l’impegno sulla guida autonoma e connessa, indicandola come un elemento chiave per la sicurezza e lo sviluppo smart della città. In quegli anni Torino si candidò esplicitamente a essere pioniera, aderendo anche a progetti come Smart Rodney, pur dovendo fare i conti con limiti tecnici e normativi e con il nodo delle autorizzazioni del Ministero dei Trasporti.

Oggi, quel percorso trova una nuova sponda politica e istituzionale nel viaggio congiunto di Cirio e Lo Russo a Bruxelles. Con un dossier sottobraccio e qualche sperimentazione alle spalle, Torino e il Piemonte provano a giocare la partita europea per diventare il banco di prova della guida autonoma del futuro. Toccherà poi alla vicepresidente esecutiva per la Sovranità Tecnologica, la Sicurezza e la Democrazia, la finlandese Henna Virkkunen, condurre la pratica alla decisione della Commissione europea.