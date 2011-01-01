No Tav a Chiomonte, ancora sassi e petardi contro il cantiere

Nuove tensioni ieri sera si sono registrate in Val di Susa, nel Torinese, dove un gruppo di attivisti incappucciati dell'area oltranzista del movimento No Tav ha lanciato sassi e petardi contro le forze dell'ordine presenti nel cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. I disordini sono divampati dopo la consueta battitura alle reti. La polizia ha risposto con l'uso di idranti e alcuni lanci di lacrimogeni. Episodi simili si erano verificati nella notte tra sabato e domenica nell'area davanti al cantiere di San Didero. Nel pomeriggio gli attivisti si erano riuniti ai Mulini, per poi muoversi verso Chiomonte. Oggi è prevista la tradizionale marcia dell'8 dicembre da Venaus a San Giuliano, iniziativa che vedrà la partecipazione di alcune amministrazioni valsusine.