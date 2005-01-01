No Tav: Ruffino, da fatti Venaus nessun vantaggio per territorio

"Vent'anni sono passati dallo sgombero del cantiere Tav di Venaus e a rivedere quel film si può ragionevolmente sostenere che nulla di positivo, nessun vantaggio sia stato ottenuto dal territorio e dall'Italia. La violenza di venti anni fa ha avuto come effetto principale di ritardare i lavori e di confondere le acque facendo credere che la difesa del territorio passa anche per la sua arretratezza. Voglio sperare che coloro che sono impegnati oggi a festeggiare gli eventi del 2005 sappiano farlo senza le violenze di allora, dando mostra di civismo e di rispetto per le decisioni prese". Lo scrive in una nota Daniela Ruffino, deputata e segretaria regionale di Azione in Piemonte.