Lo Russo "la risposta alle tensioni è più Europa, non meno"

"Il recente documento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e le reazioni della Russia ci ricordano quanto il nostro continente sia esposto a tensioni interne ed esterne che mettono in discussione il modello politico e culturale su cui abbiamo costruito decenni di pace, sviluppo e coesione. La risposta non può che essere una: non meno, ma molta, molta più Europa". Così, in un post su Linkedin, il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle politiche comunitarie e internazionali Stefano Lo Russo. "L'Europa - sottolinea - è stata una delle più grandi intuizioni del '900: leader lungimiranti seppero superare le rovine della seconda guerra mondiale per costruire crescita, democrazia e libertà. Oggi, però - riflette -, è in corso una guerra prima di tutto culturale, rivolta proprio contro questa idea di Europa". Per Lo Russo "se un limite c'è stato, è quello di non aver saputo procedere con sufficiente rapidità nel processo di integrazione, frenati da egoismi nazionali e miopia strategica. Ora occorre accelerare, perché solo un'Europa più unita può affrontare le sfide globali ed essere davvero protagonista sullo scenario internazionale. E in questa integrazione - ribadisce - il ruolo delle città è decisivo: la loro capacità di essere motori di innovazione e integrazione è una delle forze più concrete dell'Europa che vogliamo costruire".