Sap, No Tav attaccano polizia a Chiomonte, servono risposte

"Come sempre accade in valle di Susa, ieri sera un centinaio di delinquenti No Tav, ovvero i 'compagni' di Askatasuna etc. etc., si sono palesati al cantiere di Chiomonte. Per oltre un'ora i delinquenti, perché quello sono, hanno attaccato violentemente le forze dell'ordine lanciando bombe carta, grossi bulloni, artifizi pirotecnici e pietre. Ci sono feriti tra le forze dell'ordine". Lo afferma Antonio Gurgigno, consigliere nazionale del sindacato di polizia Sap. "Come Sindacato autonomo di polizia, siamo stufi ed esausti di vedere i nostri colleghi presi d'assalto da questi pseudo manifestanti - dice Gurgigno - È ora di mettere un punto fermo a queste strategie criminali. Non è più possibile assistere passivamente a tutto ciò. I soliti strateghi della tensione continuano imperterriti nelle loro azioni violente contro le Forze dell'Ordine". "Torino continua ad essere sotto scacco di questi facinorosi soggetti sotto la guida di Askatasuna, protetto da uno scellerato patto con l'amministrazione comunale", conclude il Sap.