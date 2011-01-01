Studente greco salvato da trapianto di fegato alle Molinette

Uno studente universitario greco di 18 anni nei giorni scorsi è stato salvato da un trapianto di fegato super urgente all'ospedale Molinette della Città della salute e della scienza (Cdss) di Torino. L'intervento è avvenuto dopo un trasferimento a Torino, reso complesso da giornate di forti piogge, che ne hanno impedito il trasporto in elicottero da Pisa, dov'era atterrato da Patrasso. È stata dunque organizzata un'apposita ambulanza attrezzata, con a bordo anche un'anestesista. Affetto dalla sindrome di Alagille (una rara malattia genetica che colpisce il fegato, danneggiandolo fino alla cirrosi epatica), il giovane a maggio e a ottobre scorso era stato ricoverato ad Atene per un aggravamento della malattia. Gravi complicanze avevano infine reso necessario a novembre un suo ricovero in terapia intensiva a Patrasso, per le condizioni estremamente critiche, ovvero un'insufficienza epatica terminale. L'Hellenic Transplant Organization di Atene ha richiesto dunque l'attivazione del protocollo di collaborazione con l'Italia per un trapianto urgente di fegato. Il Centro nazionale trapianti (Cnt), diretto da Giuseppe Feltrin, ha diramato la richiesta ai coordinamenti regionali, accolta dal Centro regionale trapianti (Crt) di Piemonte e Valle d'Aosta con la disponibilità del Centro trapianto di fegato di Torino, diretto da Renato Romagnoli. L'intervento, durato 9 ore, è riuscito e la ripresa funzionale del fegato trapiantato è stata rapidissima. Ora lo studente è ancora ricoverato nella Rianimazione centrale delle Molinette, diretta da Maurizio Berardino.