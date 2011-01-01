Montaruli, solidarietà a Forze Ordine per aggressioni Askatasuna

"Solidarietà alle forze dell'ordine ancora una volta barbaramente attaccate in val Susa con una violenza inaudita. Siamo ormai di fronte ad a una strategia volta a intimorire e destabilizzare che va fermata al più presto. La notizia che gli aggressori siano nuovamente riconducibili ad Askatasuna è sconcertante. Che cosa deve ancora accadere perché i delinquenti di Askatasuna siano solo consegnati alla giustizia anziché vedersi consegnato uno stabile che è accertato sia ancora occupato? Non vi può essere nessuno spazio per l'eversione". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.