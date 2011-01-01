Lega, sempre più urgente chiusura di Askatasuna

"Le violenze brutali in Val di Susa contro le forze dell'ordine sono l'ennesima dimostrazione che i delinquenti dell'area antagonista rappresentano un pericolo che non va più sottovalutato. Il centro sociale Askatasuna che organizza molto spesso questi raid va chiuso e noi della Lega lo chiediamo da tempo. Sono professionisti delle violenze di piazza e vanno fermati il prima possibile. Non c'è spazio in uno Stato di diritto per gruppi che mettono a rischio la sicurezza delle forze dell'ordine, dei cittadini e che, sistematicamente, cercano di devastare i cantieri di un'opera fondamentale per lo sviluppo del Paese. Mentre noi chiediamo rispetto della legalità segnaliamo l'inquietante ambiguità della sinistra che a livello nazionale non prende le distanze dalle violenze degli antagonisti e a Torino li facilita in ogni modo. Basta con la tolleranza di Pd&compagni verso chi assalta quasi ogni giorno uomini e donne in divisa. Da parte nostra la massima solidarietà agli agenti feriti e un appello forte per azioni forti contro i teppisti di Askatasuna". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale Lega Torino.