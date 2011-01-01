BERLUSCONES

Forza Italia, saldi di fine anno. Natale in Rosso per Zangrillo

Ultimi giorni di tesseramento, scatta la caccia alle firme in vista dei congressi. Tra ambizioni personali e giochi di potere, il coordinatore uscente si agita, il vice studia di mettersi in proprio e Pichetto affila le unghie. Cirio fa l'opossum e Marina prende appunti

Altro che spirito natalizio. In Forza Italia dicembre è il mese dei saldi di fine anno, con tanto di corsa agli acquisti, clienti fidelizzati e casse battute dai soliti noti. Il 19 dicembre scade il termine del tesseramento e tra i dirigenti azzurri è partita la caccia all’adesione last minute: dieci euro a tessera, prezzo popolare, ma a pagare – come nella vituperata Prima Repubblica – in molti casi sono i capibastone, i “cacicchi” per dirla come Elly Schlein. Gente che sul territorio controlla pacchetti, umori e voti, e che ora punta a pesare nei congressi regionali di febbraio-marzo 2026.

Un passaggio tutt’altro che formale. Per la prima volta i segretari regionali non verranno più nominati da Roma, ma eletti dalle assise territoriali, le stesse che designeranno i delegati al Congresso nazionale. Congresso che Antonio Tajani medita di anticipare prima delle Politiche 2027. L’obiettivo dello statista ciociaro è chiaro: arrivare all’appuntamento elettorale pienamente legittimato e con le liste infarcite di fedelissimi. Ma il piano deve fare i conti con un partito che, avendo scoperto tardi la democrazia interna, è attraversato da fibrillazioni finora sconosciute e, contemporaneamente, con gli eredi del fondatore – Marina e Pier Silvio Berlusconi – che non fanno mistero di volere una Forza Italia svecchiata nella classe dirigente, più dinamica e combattiva, e soprattutto saldamente ancorata ai principi liberali originari.

L’onda Marina

Mentre i sondaggi non si schiodano e relegano ancora FI sotto la doppia cifra, in perenne concorrenza con la Lega di Matteo Salvini per il secondo posto nella coalizione, a muoversi sono però i maggiorenti. Dopo che Roberto Occhiuto, governatore calabrese e vicesegretario, ha pensato bene di sbandierare ai quattro venti il suo incontro con Marina Berlusconi – spacciandolo come una sorta di investitura alla sua “sfida” liberale agli attuali vertici – è toccato al suo “gemello diverso”, Alberto Cirio, varcare il portone di corso Venezia. Un pranzo, quello del governatore piemontese con la presidente di Fininvest e Mondadori, sugellato dall’immancabile nota di aria fritta, che è servito a evitare di far passare la Cavaliera per la madrina di un’operazione di frazionismo.

Stakanov Zangrillo

Nel viavai verso il palazzotto meneghino si è infilato pure Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione e coordinatore piemontese di FI. Ha fatto filtrare ai giornali di essere di casa da Marina e che nei nuovi organigrammi, ne è certo, ci sarà un incarico di rilievo anche per lui, ma con una studiata nonchalance non avendo, assicura, “grilli per la testa”. E interviste a gogò, pagine nazionali e locali, agenzie e tv. Mancano solo i citofoni. Un attivismo insolito vista la sua natura piuttosto indolente, arrivato a guidare Forza Italia in Piemonte, dicono i maligni, forse senza neppure avere in tasca la tessera, imposto da Arcore su suggerimento del fratello Alberto, il medico personale del Cavaliere.

Si presenta bene, vestiti sartoriali, parlantina sciolta: una “fighetta” che mai ha dovuto imbrattarsi con quella materia che per il mitico Rino Formica è l’essenza della politica. Uno che finora non ha brillato per dinamismo né al ministero né nella conduzione del partito e che ora improvvisamente sembra ammazzarsi di lavoro. Merito, confida il vicesegretario regionale Roberto Rosso, alias Red Patacca, del nuovo portavoce Giampiero Timossi, giornalista girovago – dal Secolo XIX alla Gazzetta dello Sport, passando per Liberazione, Sky e la Domenica Sportiva – già addetto stampa del Genoa calcio ai tempi in cui presidente era il fratello Alberto. Rispetto al suo predecessore, il torinese Alessandro Galavotti, “Timo” è una sorta di spin doctor: vanta una rete di relazioni nelle redazioni, soprattutto al Corriere e al Foglio, due testate con cui ha collaborato, e si è messo in testa di farne un leader. Peccato che in Piemonte lo conoscano. O meglio: che i più manco sanno chi è, visto che le beghe del partito le ha comodamente delegate al suo staffiere Rosso.

Semaforo rosso. E verde

Già, perché ora il nodo è il congresso. Zangrillo non ha alcuna intenzione di farsi da parte, ma gli mancano le tessere. A parte Novara – dove ha dalla sua il segretario provinciale Diego Sozzani, ex parlamentare prontamente arruolato tra i collaboratori del ministero – il coordinatore uscente non dispone di sostanziosi pacchetti nelle altre province. E il regolamento è una ghigliottina: 15% di sottoscrizioni degli iscritti in ogni provincia per potersi candidare. E Rosso? Il gasparriano Red Patacca – dopo essere stato al seguito di Mario Borghezio nella Lega e al servizio di Ugo Martinat in An, è ora longa manus del capogruppo alla Camera Maurizio Gasparri – ci ha preso gusto. Stanco di fare il numero due, è tentato dalla corsa in solitaria. Le firme se non le ha già in saccoccia sa come procurarsele: in questi anni ha gestito nomine, composto liste alle amministrative e coltivato un parco di clientes che farebbe impallidire un prefetto dell’Impero Romano.

Il guanto di Gil

Ma sullo sfondo incombe una minaccia ben più seria per Zangrillo: Gilberto Pichetto. Il suo collega di governo e predecessore al vertice del partito piemontese ha messo le cose in chiaro: un ministro con i suoi gravosi impegni non dovrebbe fare anche il segretario regionale. Eccezion fatta per Tajani che da vero portento può fare tutto: vicepremier, capo della Farnesina, ambasciatore della porchetta e leader di partito. Ma se Zangrillo si candida, si candida anche lui. Questione di conti aperti: Pichetto non ha dimenticato il collegio ad alto rischio trombatura in cui la coppia Zangrillo-Rosso lo piazzò alle ultime elezioni.

Il ras del Biellese ha fatto asse con Ugo Cavallera, il cardinale azzurro che non solo gli può portare in dote l’Alessandrino, ma è anche l’unico che gode della stima dei seniores, i berlusconiani della prima ora. E perfino a Torino, divisa tra Andrea Tronzano e Rosso, Pichetto ha trovato in Paolo Ruzzola, capogruppo a Palazzo Lascaris, il cuneo per farsi largo sotto la Mole. Altro che “semaforo rosso”, come avevamo scritto tempo fa: per Zangrillo il rischio concreto è restare al verde davanti all’aut aut del ministro dell’Ambiente. Non a caso circola voce che stia cercando una exit strategy, chiedendo una ribalta nazionale: non un fantomatico coordinamento della segreteria – che non esiste e che Tajani non ha la minima intenzione di istituire – ma magari il ruolo di responsabile organizzativo. Certo in quel caso si tratterebbe di lavorare davvero. Chissà.

La tanatosi di Cirio

E Cirio? Fa l’opossum, as usual. Con i galloni di vicesegretario nazionale osserva, prende nota e soprattutto non si espone. Ha affidato al fido Franco Graglia il presidio del Cuneese – che con le oltre 2mila tessere si proietta come azionista di maggioranza del partito piemontese – e medita di valorizzarlo come vicario, non certo come segretario regionale. Per il resto si tiene il ruolo che gli spetta: quello di fulcro del partito. Perché in Forza Italia Piemonte, oggi più che mai, chiunque voglia prendere le redini deve prima fare i conti con il suo cavallo di razza. Un presidente che in sette anni, ben oltre i (pochi) meriti amministrativi delle sue giunte, ha visto crescere notorietà e consenso personale. E quelli, a differenza delle tessere, non vanno in saldo.