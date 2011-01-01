SANITÀ

Infermieri, assunzioni sulla carta: valzer da un ospedale all'altro

Dalla Città della Salute alle Asl: i concorsi in Piemonte producono soprattutto mobilità e pochi vero nuovi ingressi. I numeri ufficiali strombazzano oltre mille posti, ma i sindacati denunciano un sistema che sposta professionisti già in servizio

Infermieri come i carri armati di Mussolini. Il paragone non può certo piacere, e con ragione, ai professionisti che lavorano negli ospedali del Piemonte. Non solo per reminiscenze storiche meno urticanti magari per qualcuno che inconsapevolmente o meno rischia di seguire quell’esempio, ma proprio per la sostanza della questione.

Già, perché l’annunciata fuga di un migliaio di infermieri dalla Città della Salute verso altri luoghi di lavoro, pur restando nel sistema sanitario pubblico e nei confini della regione, conferma come le enfatizzate nuove assunzioni altre non sono, per la stragrande maggioranza dei casi, semplici trasferimenti di dipendenti da un’azienda ospedaliera o sanitaria all’altra.

Assunzioni sulla carta

“Della graduatoria dell’ultimo concorso, se va bene di veri nuovi assunti ce ne saranno non più del 20%. Tutti gli altri sono passaggi da un ospedale all’altro”, sostiene Luciano Perno della Cgil Funzione Pubblica. La stessa sigla sindacale che, nei giorni scorsi, da corso Bramante ha lanciato l’allarme sulle condizioni di lavoro sempre più pesanti e il disagio crescente all’interno della più grande azienda ospedaliera del Piemonte.

Ma se la partecipazione di un numero enorme di infermieri, pari a circa un terzo del totale della Città della Salute, all’ultimo concorso bandito da Azienda Sanitaria Zero per tutto il sistema regionale è sintomo della situazione in corso Bramante è altrettanto vero che quella probabile migrazione non farà che confermare un quadro ben diverso da quello descritto dal vertice della sanità piemontese. E, certamente, assai meno rassicurante.

Mobilità interna

Altro che 1.121 nuovi professionisti pronti a rafforzare un settore, come quello infermieristico, sotto organico da anni e dove neppure si riesce a garantire il turnover. Seguendo le previsioni del sindacalista, avere un paio di centinaia di infermieri in più sarà un successo. La stessa partecipazione in massa al concorso di coloro che già sono dipendenti, come ricorda la Cgil produce la naturale conseguenza di avere i neolaureati, quindi con poca o senza anzianità e altri titoli, quasi tutti verso il fondo della graduatoria. Il risultato è quello, peraltro del tutto legittimo, di procedere con spostamenti da un’azienda all’altra di centinaia di professionisti, prima di arrivare finalmente a pescare quei pochi nuovi assunti.

Un paradosso quello di veder trasformato un concorso in una sorta di mobilità interna. Sulla questione qualche mese fa era intervenuto anche un altro sindacato, il Nursing Up, con il suo segretario regionale Claudio Delli Carri ricordando come da tempo “abbiamo chiesto di modificare la procedura prevedendo bandi distinti per la mobilità e per le assunzioni vere e proprie”. Facile supporre che se quel sistema fosse applicato i numeri dei nuovi assunti non sarebbero quello che oggi vengono propalati nonostante la stragrande maggioranza della graduatoria riguardi, appunto, solo trasferimenti.

E sarà così anche per il nuovo bando pubblicato da Azienda Sanitaria Zero per diciotto posti di infermiere da distribuire in altrettante Asl e aziende ospedaliere, ovvero tutte quelle del Piemonte. No, non è un errore: sono proprio 18 i posti. E visto il precedente, chissà che almeno un paio dei nuovi assunti lo siano davvero.