Torino: incendio in palazzo di 5 piani, tra intossicati

Ci sono anche alcuni bambini tra le persone rimaste intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio scoppiato all’interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani in via Leinì 77, a Torino. Sul posto il 118 di Azienda Zero. Quattro le ambulanze intervenute. I sanitari rimasti sul posto stanno valutando le condizioni di altre persone che hanno inalato fumo. Due gli ustionati. L'intervento è ancora in corso. Le due persone ustionate sono una donna di 55 anni e un ragazzo di 25 che hanno riportato ustioni sul volto e sugli arti. Sono stati trasportati al Giovanni Bosco, poi intubati. Con ogni probabilità saranno poi trasferiti al Cto.