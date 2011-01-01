Stellantis e Bolt insieme per la mobilità senza conducente

Stellantis e Bolt, piattaforma di mobilità leader in Europa, avviano una collaborazione per esplorare insieme lo sviluppo e la diffusione di veicoli a guida autonoma di livello 4 (senza conducente) per operazioni commerciali in Europa. La collaborazione integrerà le Piattaforme Av-Ready di Stellantis - in particolare la eK0 per i furgoni di medie dimensioni e la Stla Small - con la vasta rete di mobilità di Bolt. Bolt offre oggi servizi di mobilità in oltre 50 Paesi, tra cui 23 Stati membri dell'Unione Europea, e punta a integrare i veicoli autonomi di Stellantis nella propria piattaforma di mobilità condivisa, per offrire soluzioni completamente autonome e senza conducente. Le due aziende prevedono di iniziare la messa su strada dei veicoli di prova in Europa a partire dal 2026, con l'obiettivo di creare un servizio che rispetti i più elevati standard di sicurezza e prestazioni. Il programma di sviluppo seguirà un approccio graduale: dai prototipi alle flotte pilota, fino alla scalabilità industriale, con una produzione iniziale prevista per il 2029. Bolt punta a rendere disponibili, entro il 2035, 100.000 veicoli a guida autonoma sulla propria piattaforma di mobilità condivisa. "Le nostre Piattaforme Av-Ready sono progettate per garantire la massima flessibilità, in modo da offrire la migliore esperienza possibile ai clienti europei. Le flotte a guida autonoma possono anche contribuire a ridurre l'impronta di carbonio favorendo una mobilità condivisa più efficiente, riducendo traffico ed emissioni. La collaborazione con Bolt ha l'obiettivo di rendere questa una realtà, unendo la nostra esperienza ingegneristica alla loro capacità operativa, con l'intento di rendere la mobilità senza conducente in una realtà affidabile nella vita quotidiana europea" spiega Antonio Filosa, ceo di Stellantis. "Questa partnership unisce due aziende che conoscono a fondo le dinamiche del mercato europeo. L'accordo segna un passo decisivo verso la nostra ambizione di rendere disponibili 100.000 veicoli autonomi sulla piattaforma Bolt entro il 2035" sottolinea Markus Villig, fondatore e ceo di Bolt.