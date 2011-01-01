Cade da 10 metri in ex fabbrica, ferito 24enne a Torino

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito ieri sera dopo una caduta di circa 10 metri all'interno di una fabbrica abbandonata in via Castello di Mirafiori, a Torino. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul posto dopo l'allarme dato dagli amici che erano con lui. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava esplorando il fabbricato, attività legata alla cosiddetta urban exploration, Urbex, pratica in crescita tra giovani e non solo che consiste nel visitare luoghi abbandonati. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e da una catasta di legno. Il giovane era vigile all'arrivo della squadra di soccorso, che ha valutato le sue condizioni e lo ha trasportato al Cto in codice rosso per dinamica. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'episodio.