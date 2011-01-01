Bel tempo e temperature fuori stagione fino a metà dicembre

Sarà bel tempo e con temperature fuori stagione fino a metà dicembre grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che dominerà sull'Italia. E' quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it sottolineando che l'anomalia climatica porterà ad un ristagno d'aria e quindi di smog soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. "Da oggi e per buona parte della settimana - spiega - l'anomalia più rilevante riguarderà le temperature in montagna dove l'aria calda tende a concentrarsi soprattutto alle quote medio-alte, 'galleggiando' sopra degli strati d'aria più freschi presenti nei bassi livelli. Risultato, l'aumento delle temperature risulterà particolarmente marcato in montagna, con scarti rispetto alla media climatica di +10°C". La quota dello zero termico sarà fino a fino a oltre 3500 metri su Alpi e Appennino centro-settentrionale". Le zone più interessate, oltre la montagna, saranno il Sud e le due Isole maggiori, dove si potranno toccare valori più tipici della Primavera con punte massime fino a 20°C. Molto mite pure al Centro con valori intorno ai 15°C a Firenze e Roma. Per contro, la stasi atmosferica causata dall'anticiclone produrrà un ristagno dell'aria nei bassi strati, specie sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e accumulo di smog. Nei prossimi giorni si prevedono, infatti, valori di PM10 tra 60 e 80 µg/mü nelle aree urbane e nelle pianure del Nord, con punte locali superiori. Nel dettaglio: - Martedì 9. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana con locali nebbie. Pioviggine in Liguria. Al Centro: bel tempo prevalente; più nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole. - Mercoledì 10. Al Nord: nubi basse in Liguria, locali nebbie in pianura all'alba e di notte. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: soleggiato e molto mite. - Giovedì 11. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo. Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite.