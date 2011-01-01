URNE VIRTUALI

Chiamata alle armi (volontaria). Con Crosetto metà degli italiani

Un sondaggio Swg certifica il sì del 51% alla proposta del ministro della Difesa. Più cautela sul ritorno della naja, respinta dal 54% del campione. Il consenso corre soprattutto tra gli elettori del centrodestra, mentre salgono i dubbi nel centrosinistra

Sulla leva e sul rafforzamento delle forze armate gli italiani mostrano un atteggiamento meno ideologico di quanto il dibattito politico lasci intendere, ma anche molto più prudente di quanto sperino i fautori di un ritorno “muscolare” alla difesa. La prima parte del Radar Swg fotografa un’opinione pubblica consapevole del mutato scenario internazionale, ma restia ad accettare soluzioni che incidano in modo diretto e obbligatorio sulla vita dei cittadini.

Il punto di partenza è il dato strutturale: oggi l’Italia dispone di circa 170 mila militari in servizio attivo. Una cifra che, per il 57% degli intervistati, non è più sufficiente. La maggioranza ritiene quindi necessario aumentare gli effettivi delle forze armate. Ma è su come farlo che il consenso si frammenta e diventa selettivo. L’idea di rafforzare la difesa nazionale non si traduce automaticamente in un via libera a qualunque misura: gli italiani distinguono nettamente tra soluzioni volontarie, incentivi economici e strumenti coercitivi.

La leva volontaria convince

In questo quadro si inserisce la proposta del ministro Guido Crosetto di una leva volontaria per la creazione di un bacino di riservisti, almeno 10 mila unità, da impiegare non in prima linea ma in contesti di guerra, calamità naturali o grandi emergenze. Qui il consenso è netto: il 51% degli italiani si dice d’accordo, contro un 39% contrario. Una linea che trova terreno particolarmente fertile nell’elettorato di centrodestra, dove i favorevoli salgono al 73%, e anche tra chi si colloca al centro, con un 63% di sì. Il fronte opposto è quello del centrosinistra, dove prevale il disaccordo, che raggiunge il 55%. Un segnale politico chiaro: l’idea della riserva volontaria è percepita come una soluzione “di sistema”, ma resta fortemente polarizzata sul piano elettorale.

Più soldati, ma nuovo esercito

Lo stesso schema si ripropone quando si chiede in modo diretto se sia necessario rafforzare le forze armate aumentando il numero dei militari. Il consenso complessivo è del 57%, ma dietro questa percentuale convivono opzioni diverse: c’è chi vuole più soldati regolari, chi preferisce puntare sui riservisti e chi ritiene necessario un mix di entrambe le soluzioni. Ancora una volta il centrodestra spinge con decisione (76% favorevoli), seguito dal centro (66%), mentre nel centrosinistra l’apertura scende al 44%, segno di un approccio molto più cauto e condizionato.

Il tabù della leva obbligatoria

Il vero spartiacque, però, resta la leva obbligatoria. Qui la maggioranza degli italiani frena. Il 54% si dice contrario, contro un 39% favorevole. E anche tra i favorevoli le posizioni non sono univoche: solo il 24% è d’accordo con una leva obbligatoria per uomini e donne, mentre il 15% la accetterebbe solo per gli uomini. Le ragioni del no sono altrettanto indicative: per il 20% la leva “non serve”, per il 34% “non è giusto obbligare”. Non è quindi solo una valutazione di efficacia, ma una questione di principio.

La memoria della naja

Le divisioni politiche qui diventano ancora più marcate. Nel centrodestra il 63% si dice favorevole al ritorno della leva obbligatoria, mentre nel centrosinistra il rifiuto è quasi plebiscitario, con il 69% di contrari. Anche tra chi non si colloca politicamente prevale il no, al 56%. Interessante il dato di esperienza: tra chi la leva l’ha fatta davvero, il fronte dei favorevoli arriva al 49%, ma i contrari restano praticamente allo stesso livello, al 47%. Nemmeno la memoria della naja basta a creare una maggioranza solida.

Stipendi, scuole e incentivi

Quando Swg chiede come aumentare concretamente il numero dei militari, il ventaglio delle risposte conferma questo atteggiamento pragmatico e diffidente verso le scorciatoie autoritarie. Il 27% indica la leva obbligatoria, che resta la singola opzione più citata ma lontana da una maggioranza. Subito dopo, con il 26%, c’è l’ipotesi di pagare di più i militari: un segnale chiaro che il tema delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro pesa quasi quanto, se non più, quello dell’obbligo. Il 23% propone di promuovere le forze armate nelle scuole, mentre soluzioni più controverse, come gli eserciti privati di supporto o l’idea di rendere il servizio militare meno duro, si fermano entrambe al 14%.