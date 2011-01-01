Mediaset acquisisce Radio Norba, forte radicamento nel Sud Italia

Il gruppo Mediaset acquisisce Radio Norba, "emittente di riferimento nel Sud Italia". Lo si legge in una nota in cui viene indicato che con l'operazione il Biscione "amplia il proprio perimetro d'azione, allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live". L'operazione avviene attraverso il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, società editrice di Radio Norba e organizzatrice di eventi musicali, di cui Marco Montrone manterrà il ruolo di amministratore delegato. Con la sua "riconosciuta qualità editoriale" ed il "forte radicamento nel territorio", Radio Norba completa il circuito di RadioMediaset, che già riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio ed è "il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio". Oltre alla produzione di eventi televisivi è previsto lo sviluppo di "nuovi progetti editoriali" e e la creazione di "sinergie operative, sia per una migliore gestione delle frequenze, sia per una più efficace valorizzazione delle politiche commerciali nella raccolta pubblicitaria".