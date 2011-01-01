La magia dell'inverno tra Vialattea e Bardonecchia: piste, emozioni e idee regalo

Nel cuore delle Alpi di Torino si estende uno dei panorami sciistici più apprezzati d’Europa: la Vialattea, un comprensorio internazionale che unisce località iconiche come Sestriere, Sauze d’Oulx, Pragelato, Sansicario, Oulx, Cesana, Claviere e spazia fino alla francese Monginevro. Un mosaico di paesaggi d’alta quota, piste ampie e soleggiate, collegamenti sci ai piedi e un’offerta che rende il comprensorio un punto di riferimento per sciatori di ogni livello. Una tradizione sportiva che affonda le radici nelle grandi competizioni internazionali.

Poco più in là, incastonata in una conca luminosa e facilmente raggiungibile da Torino, Bardonecchia accoglie gli appassionati con il calore di una località autentica e la versatilità di tre aree sciistiche complementari: Colomion–Les Arnauds, Melezet e lo Jafferau. Qui le piste si snodano tra boschi silenziosi, panorami aperti e raffinati locali che offrono una cucina di eccellenza per una meritata pausa durante la giornata di sci.

Insieme, Vialattea e Bardonecchia compongono un prodotto neve unico e completo, capace di soddisfare ogni esigenza turistica: dal grande sci internazionale ai contesti più raccolti e familiari, dalle grandi altitudini agli itinerari nei boschi, dalle piste tecniche e competitive alle esperienze gastronomiche. Un’unione che fa delle Alpi di Torino una destinazione d’eccellenza per chi vive la montagna in tutte le sue sfumature offrendo un ventaglio di proposte che punta a valorizzare l’intero territorio.

Se stai programmando una giornata sulla neve, un weekend di sci e relax, una settimana bianca alla scoperta del comprensorio della Vialattea o di Bardonecchia c’è una proposta per ogni esigenza! Lo skipass può esser acquistato online, comodamente da casa con pochi clic, per evitare le code in cassa e godere appieno della giornata sugli sci! Ed in più, acquistando lo skipass online si ha anche un vantaggio economico su varie tipologie di skipass.

Intanto il Natale si avvicina e grazie al servizio Gigt & Ski, disponibile sui portali vialattea.it e bardonecchiaski.com, i due comprensori sciistici propongono iniziative dedicate ai regali esperienziali. A Natale regala un’emozione… regala uno skipass! Gift & Ski consente di acquistare online lo skipass prescelto e di ricevere in pochi istanti il voucher regalo direttamente sulla mail. Il beneficiario potrà ritirare lo skipass in loco presentando il voucher anche in formato digitale sul proprio smartphone.

Gift & Ski, la sorpresa perfetta da mettere sotto l’albero, un regalo che profuma di montagna, libertà e sorrisi al sole, perfetto per chi crede che i momenti valgano più degli oggetti.

E se dopo il dono arriva la voglia di partire, Vialattea e Bardonecchia sono mete accoglienti dove vivere le vacanze invernali e festeggiare il Natale ed il Capodanno sulla neve. Qui l’esperienza va oltre lo sci: diventa un'occasione per assaporare la montagna in modo autentico, tra baite sulle piste e appuntamenti gourmet. Pranzi e cene e in quota in raffinati locali raggiungibili con impianti, motoslitta o gatto delle nevi, serate davanti al camino, aperitivi panoramici al tramonto, eventi musicali e feste che accompagnano l’arrivo del nuovo anno sotto un cielo pieno di stelle. Un modo diverso di vivere le festività, immersi in un’atmosfera alpina che profuma di legno, neve e tradizioni.

Il fascino dell’inverno è qui!

Che si tratti di sciare sulle piste dei campioni o lungo percorsi tra i boschi, regalare una giornata sulla neve con Gift & Ski o trascorrere una desiderata vacanza in montagna, le Alpi di Torino sono un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche, emozioni genuine e panorami che restano nel cuore.

Un inverno così… merita di essere vissuto.

Scopri di più su: vialattea.it e bardonecchiaski.com