Aggressione a FdI, aggravate misure restrittive per antagonista

Il coinvolgimento in due casi di aggressione ai danni di attivisti di destra hanno portato la procura di Torino a chiedere e a ottenere l'aggravamento delle misure restrittive disposte in precedenza nei confronti di un giovane di area antagonista. L'indagato si trovava all'obbligo di dimora, nel capoluogo piemontese, per episodi avvenuti fra il 2023 e il 2024 durante manifestazioni Pro Pal, contro il governo e in occasione del G7 sul clima. Il nuovo provvedimento, scattato sulla scorta di indagini della Digos, riguarda la partecipazione all'aggressione, lo scorso 8 novembre, subita da alcuni militanti di Fratelli d'Italia nei pressi di un gazebo allestito nel quartiere Mirafiori, e quella ai danni degli attivisti di "Gioventù Nazionale - sezione D'Annunzio" durante un volantinaggio all'esterno del liceo Einstein. L'ufficio dei gip, interpellato dalla procura ha disposto obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria ed il divieto di allontanarsi dalla propria dimora di permanenza nelle ore serali e notturne. La posizione dell'antagonista è al vaglio degli inquirenti anche per l'irruzione del 28 novembre nella sede del quotidiano La Stampa.