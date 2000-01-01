Al via le prove secondo appello del semestre filtro a Medicina

Si terranno oggi in 44 atenei in tutta Italia le prove del secondo appello del cosiddetto semestre filtro per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. I concorrenti iscritti al secondo appello dell'esame di Biologia sono 39.093, 42.658 a Chimica e 46.868 a Fisica. Gli esiti saranno noti prima di Natale e a gennaio sarà pronta invece la graduatoria nazionale. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini, dopo le polemiche seguite al primo appello, ha assicurato che la graduatoria sarà completamente riempita. I posti complessivi sono 24.026.