Bergesio (Lega), ospedale Savigliano nel report Agenas consolida eccellenza Granda
"Esprimo la mia più grande soddisfazione ed il mio profondo orgoglio per gli eccezionali risultati ottenuti dall'Ospedale di Savigliano nel recente report di Agenas. Ancora una volta, la nostra Provincia Granda si distingue per un'eccellenza in salute riconosciuta a livello nazionale". Così il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta i risultati del monitoraggio effettuato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) nell'edizione 2025 del Programma nazionale esiti. Il report colloca l'ospedale di Savigliano tra i soli due ospedali in Italia a raggiungere la massima valutazione su tutte le otto aree cliniche analizzate. "Già lo scorso anno l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo aveva brillato al primo posto fra gli ospedali italiani", ricorda Bergesio.