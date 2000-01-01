Foti, Pnrr sarà modello per raggiungere obiettivi della Coesione

"Il Pnrr in relazione alla Coesione può essere un modello per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il rispetto dei tempi dei progetti e delle opere è un elemento distintivo che in futuro avrà sempre più rilievo". Lo ha detto il ministro degli Affari Europei e della Coesione Tommaso Foti aprendo i lavori del seminario "Coesione Italia - L'Italia delle comunità, l'Europa dei territori - Numeri, storie, futuro". "Ora si profila una riforma della Coesione, stiamo programmando una riformulazione del pacchetto dei fondi 2021-2017. Penso che il tema dell'housing sociale sia una sfida" ha detto Foti.